Loreto, va al cimitero e non trova il defunto: spostato dal Comune

"Io e mia sorella siamo andate a pulire le tombe dei nostri cari al cimitero di Loreto ma non abbiamo trovato quella di nostra zia, lì da almeno 11 anni. Ci siamo guardate incredule ma purtroppo non era uno scherzo". Il racconto da brividi di una loretana ha fatto anche il giro del web. La donna ha spiegato di non essere stata avvertita dello spostamento della tomba: "Nessuno ci ha avvisato che il 22 settembre li resti sarebbero stati riesumati e collocati in una cassettina. Abito a Villa Musone da sempre e avrebbero potuto mandarci una lettera dal Comune".

Un’altra persona avrebbe segnalato lo stesso problema, poi "risolto", al municipio in queste ore, proprio in prossimità del ponte di Ognissanti. Al camposanto loretano sarebbe stato collocato un avviso che informava degli spostamenti nei pressi dell’ingresso. Una loretana ha replicato: "Ho visto un cartello in alto dove è sepolta mia suocera ma non sono riuscita a leggerlo, sicuramente è un avviso per lo spostamento visto che la salma è lì dal 1980. Se il parente per vari motivi non si reca sul posto non lo vede, andrebbe fatta una ricerca e avvisati i familiari. Mi dispiace moltissimo per quella famiglia".