L’organizzazione della sosta. Oltre mille posti per le auto. Ausiliari per i parchimetri

Questa stagione 2025 ha visto l’affidamento del servizio dei parcheggi pubblici di Portonovo ad Ancona Servizi, presente ieri alla conferenza stampa con il suo amministratore unico Andrea Ciccarelli che ha elencato le prime azioni svolte subito dopo l’affidamento come la sostituzione di alcuni parchimetri nei parcheggi della baia, l’inizio dello sfalcio dell’erba ai lati della strada che scende a Portonovo, la cura del verde attorno ai parcheggi della Torre e del Lago Grande. Tra gli interventi in programma la sostituzione e il potenziamento della segnaletica verticale. La società ha messo a disposizione 12 ausiliari nei fine settimana e 8 nei giorni feriali. Dal 1 luglio saranno 12 le persone attive nel controllo della sosta. Persone che come ha detto Ciccarelli "hanno a disposizione ognuna 250 euro in monete per consentire a chi eventualmente non ne dispone di poter comunque accedere al servizio". Va ricordato che è possibile anche parcheggiare con le app dedicate. Le tariffe restano invariate rispetto allo scorso anno, i veicoli elettrici sono gratuiti e gratis sono i motocicli nei parcheggi a monte. Gli ausiliari sono presenti durante tutto l’orario della sosta dalle 8 alle 18.

Attualmente sono disponibili 345 posti auto nei parcheggi pubblici più 310 per le moto (non sono prenotatili e quando sono al completo viene dato il segnale di non far scendere più auto dagli addetti di Ancona Servizi del varco a monte), mentre 790 sono i posti auto dei parcheggi privati più 110 per le moto (gli operatori registrano su un database nome, cognome e targa del veicolo che può scendere e parcheggiare nel posto auto prenotato in precedenza). In sostanza una volta pieni i parcheggi a valle potranno scendere solo utenti con park privati, i residenti e i dimoranti privati, gli stagionali, chi deve scendere senza fare ovviamente sosta, i disabili con permesso, i fornitori. Chi resta a monte potrà usufruire del parcheggio pubblico di 240 posti, 8 per i disabili più 30 per le moto o del parcheggio privato Pieri. Il servizio di navetta coprirà integralmente la domanda.

Ad Ancona Servizi sono stati affidati oltre ai servizi della cura del verde anche le manutenzioni delle staccionate.

Claudio Desideri