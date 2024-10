"L’oro di Flora", donna leggendaria

"L’Oro di Flora" risplende nella vanvitelliana chiesa del Gesù di Ancona. E’ il titolo della mostra, appena inaugurata, che sintetizza una vita da artista, quella di Floriano Ippoliti, il quale mette al centro della propria esposizione una figura del passato, Flora Zuzzeri, rendendola un attuale ponte tra le culture dell’Adriatico, quella dalmata e quella dorica. La mostra segna i ‘primi’ settanta anni del Maestro anconetano, una delle figure centrali della scena culturale marchigiana ed italiana: pittore e scultore in attività sino dall’inizio degli anni ottanta, Ippoliti è tra i più apprezzati esponenti dell’arte figurativa e neo manierista, con alle spalle numerose esposizioni in tutta Italia oltre che a Bengasi, New York, Parigi e Repubblica di San Marino.

La mostra, che proseguirà sino al prossimo 17 novembre, permette ai visitatori di ammirare venti opere tra quadri e statue, collocate all’interno della chiesa tramite pannellature e basamenti specifici, tali da creare un’armoniosa alternanza tra passato e presente. L’ispirazione di Floriano Ippoliti nasce dalla volontà di riscoprire e valorizzare una tra le personalità più affascinanti del sedicesimo secolo, Flora Zuzzeri, donna bellissima e colta, figura carismatica della cultura del Cinquecento, celebrata dallo stesso Torquato Tasso e che visse ad Ancona in tempi diversi. Flora divenne in quegli anni una sorta di figura leggendaria, ma l’esaltazione per la sua bellezza senza pari e per i suoi modi emancipati e liberi rispetto ai costumi tradizionali, ben presto, finirono per suscitare diffidenza e ostilità nei suoi confronti da parte delle nobili dame.

La mostra fonde arte e cultura, quindi, con la storia del capoluogo dorico, dove, celebrando Flora Zuzzeri, viene celebrato un simbolo sia dell’emancipazione femminile sia della cultura che unisce le due sponde dell’Adriatico. Ed è in questo milieu che si scopre il legame con l’attualità della mostra di Ippoliti, in un’epoca in cui i rapporti tra lo scalo dorico e quelli della costa opposta diventano ancora più strategici all’interno della Macroregione Adriatico Jonica. Fondamentale proprio per valorizzare ed emettere ulteriore luce sulla figura di Flora Zuzzeri, il tema cromatico scelto da Ippoliti: l’oro, presente in molte opere, che viene reso in modo quasi materico.

La scenografia della mostra, vale a dire l’interno della Chiesa del Gesù, rappresenta un elemento di indiscusso prestigio ed un corpo naturale di forte impatto per la collocazione delle opere, valorizzate da un effetto illuminotecnico capace di creare un complesso scenico di grande luminosità. Ippoliti si conferma quindi un artista poliedrico capace di innovare e stupire il pubblico, questa volta riscoprendo una figura importante per il territorio eppure non così conosciuta. La sua ricerca lo ha portato a coniugare la storia con la cultura in un insieme di opere che ne confermano quel valore artistico che ha portato l’autore ad esporre in diverse parti del mondo. Appuntamento, dunque alla chiesa del Gesù di Ancona.

Raimondo Montesi