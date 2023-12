L’Orsal ai Salesiani, quando lo sport è palestra di vita

Loro sono l’esempio tangibile di come sport faccia rima con integrazione. Parliamo dell’Orsal, storico sodalizio dorico interno all’oratorio dei Salesiani, nei giorni scorsi in seguito a una scia di vittorie nel campionato di prima Divisione di pallacanestro maschile. Nei giorni scorsi la squadra ha trionfato nel derby con Senigallia. Le chiamano minors, ma grande è il lavoro quotidiano su cui la squadra, allenata da Cristian Consolani, si forma. Una palestra anche di vita. "La nostra missione – spiega Consolani che si definisce alleducatore della Pgs Orsal – è l’aggregazione giovanile, l’integrazione di tante realtà diverse partendo dai valori universali dello sport e da quello dell’amicizia. Un messaggio importante anche per il quartiere. Il pallone dove disputiamo le nostre gare interne ambisce a diventare punto di riferimento del quartiere, luogo di aggregazione dove coltivare conoscenze ed amicizie. Perché in fondo è questo che ci accomuna: ritornando ho ritrovato tante persone con cui avevo iniziato il mio percorso, quando muovevo i primi passi come istruttore di minibasket".

Quello di Consolani, responsabile organizzativo della Taurus Basket Jesi ed ex tecnico dell’Aurora Jesi è un ritorno nel capoluogo dorico città dov’è nato. "Quella alla Taurus è un’avventura che sta crescendo – aggiunge coach Consolani, per gli alteti ‘Konso’ – con un settore giovanile che partito da zero, ora conta 180 ragazzini e una formazione partita dal livello più basso del basket regionale e che ora milita in Serie C". "Il cammino è ancora lungo – spiega ancora ‘Konso’ – ma le vittorie aiutano a prendere fiducia, a dare euforia. Ora c’è il girone di andata da ultimare, poi quello di ritorno, quindi la fase ad orologio e solo allora per la prima in classifica ci sarà l’accesso diretto alla categoria superiore, altrimenti si passerà per i play-off".

Il roster 20232024 è composto da: Pietro Paolo Anzini, Kim Roen Pascua, Giulio Burattini, Matteo Mazza, Marcello Lucchetti, Riccardo Rossi, Maurizio Cozzolino, Stefano Ratti, Filippo Baldini, Francesco Baldini, Matteo Morellina, Luca Marcellini, Matteo Fioroni, Gabriele Osimani, Manuel Vescovi, Edoardo Quagliani, Andrea Giuliodori, Michele Piazzi, Francesco Gonano e Giacomo Saccone.