L’Orto del Sorriso, oggi il taglio del nastro per la realizzazione di una serra solare

Taglio del nastro oggi (alle 15) in via Calabria all’Orto del Sorriso per l’inaugurazione del cantiere per la realizzazione di una serra solare. Un luogo che servirà "per accogliere, condividere e sognare insieme nuove idee per il futuro". Saranno presenti il vescovo Gerardo Rocconi, il sindaco Lorenzo Fiordelmondo e i rappresentanti di Fondazione Azimut che sostiene l’iniziativa. L’ingresso è libero. Sarà allestita una mostra fotografica sulla storia dell’Orto del Sorriso, progetto di agricoltura e inclusione