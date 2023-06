L’Orto Verde investe 21 milioni per il centro produzione a Cesano

L’Orto Verde investe 21 milioni di euro per il centro di produzione di Cesano. Si tratta di una delle più grandi realtà della zona, con 150 dipendenti e una filiera che si estende a 800 aziende agricole, mentre sono oltre 7 mila gli ettari di terra coltivati. L’investimento è stato coperto per il 40% con i fondi del Pnrr. L’azienda marchigiana è quarta in Italia nella produzione di verdure surgelate e ora, grazie a questo investimento si potrà avvalere a breve di una una nuova cella frigorifera di 3mila 680 metri quadrati su 10 piani, con una capacità di 18mila 640 posti pallet che sarà allestita nello stabilimento di Cesano. La cooperativa è l’unica delle Marche in graduatoria per ottenere il contributo del Piano nazionale di ripresa e resilienza nel campo della logistica. Ogni anno, l’azienda trasforma e commercializza circa 40 milioni di chili di ortaggi, tra piselli, fagioli, fagiolini, spinaci, cicorie, spezie e ingredienti per il minestrone. "È stata progettata con le più moderne soluzioni tecnologiche che garantiscono completa automazione e massima efficienza e presenta anche i migliori requisiti in un’ottica di sostenibilità ambientale, sia per gli elevati standard di risparmio energetico, sia perché abbatte le emissioni dei mezzi di trasporto che sarebbero necessari per conferire i prodotti in appositi centri di stoccaggio", spiega il presidente di Orto Verde Giampaolo Pettinari.