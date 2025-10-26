L’Osimana a Montefano per salutare le inseguitrici

Trasferta agevole, ma solo dal punto di vista logistico, per la capolista Osimana. Che sale nella vicina Montefano per cercare di continuare la corsa solitaria in vetta dell’Eccellenza. Ma è una partita che racchiude mille insidie quella odierna per la squadra di Labriola – dove non mancano guai fisici e acciacchi – che sarà seguita al ’Dell’Immacolata’ da un buon numero di tifosi. Sono 250 i tagliandi messi a disposizione dalla società viola per gli ospiti. Il Fabriano Cerreto va a Tolentino con una novità in rosa. Un altro ingaggio per i cartai in questo mercato sempre ’aperto’: trattasi del difensore centrale Francesco Brevi, classe 2004, umbro, ex Bastia. Le novità non mancano neanche nella Jesina. In attacco al posto di Tittarelli ecco Edoardo Tassi, che in settimana si è allenato con il Castelfidardo per poi accordarsi con la Jesina. Quest’ultima reduce dalla prima vittoria in campionato, ma attesa da un match impegnativo, a Montecchio, con la squadra di Puddu, alla ricerca del secondo risultato utile di fila, anche se davanti si troverà un avversario che non vorrà sbagliare ancora. Eccellenza, 8^ giornata (ore 14:30): Tolentino-Fabriano Cerreto, Montefano-Osimana (ore 15), Chiesanuova-Civitanovese, Fermana-Fermignanese, K Sport Montecchio Gallo-Jesina, Matelica-Trodica, Sangiustese-Montegranaro, Urbania-Urbino. Classifica: Osimana 14; Trodica e K Sport Montecchio Gallo 13; Fermignanese 12; Fermana, Urbino, Montegranaro, Matelica e Urbania 11; Sangiustese e Fabriano Cerreto 10; Tolentino 9; Montefano 8; Jesina 4; Civitanovese e Chiesanuova 3. Prossimo turno: Fabriano Cerreto-Urbania, Fermana-K Sport Montecchio Gallo, Fermignanese-Matelica, Jesina-Montefano, Urbino-Sangiustese, Montegranaro-Tolentino, Osimana-Civitanovese, Trodica-Chiesanuova.