L’Osimana a porte chiuse vuole i 3 punti. Portuali e Fabriano in trasferta

L’Osimana ci riprova. A muovere la classifica lontano da quel Diana che quest’anno sembra un fortino. Non altrettanto invece l’andamento di Patrizi e compagni in trasferta dove si registrano, in campionato, in questa stagione, solo una vittoria e ben cinque sconfitte. Oggi sul campo dell’Atletico Mariner, penultimo in classifica, la squadra di Labriola dovrà osare. Non può fare altrimenti per portare a casa i tre punti. Il match si disputerà a porte chiuse. La società giallorossa ha fatto sapere tramite un post social che "la decisione è stata presa dalla Questura a causa della inagibilità della tribuna dello stadio Ciarrocchi di San Benedetto del Tronto".

In trasferta oggi anche Fabriano Cerreto e Portuali Ancona. Sangiustese e Fabriano Cerreto si sfideranno non al completo. Due squalificati per parte: per i padroni di casa Iommi e Pasqualini, per i cartai Gori e De Sanctis. Portuali a Montegranaro per continuare a muovere la classifica dopo il prezioso successo contro il Fano. Nei Portuali si registrano negli ultimi giorni un’entrata e due uscite. Tutte in attacco. Volto nuovo quello Giulio Pangrazi. In uscita Matteo Ragami e Leo Vitucci (2004). Intanto nella giornata odierna si incroceranno le prime quattro. ECCELLENZA (ore 14:30): Alma Juventus Fano-Monturano, Urbino-Tolentino, Montegranaro-Portuali Ancona, Matelica-Montefano, Sangiustese-Fabriano Cerreto, Urbania-Chiesanuova, Atletico Mariner-Osimana (ore 15, a porte chiuse), Maceratese-K-Sport Montecchio Gallo (ore 15). Classifica: Maceratese 30; K-Sport Montecchio 26; Chiesanuova 25; Urbania 24; Tolentino 23; Osimana 22; Urbino 21; Montegranaro, Matelica e Sangiustese 18; Fabriano Cerreto 15; Montefano 14; Monturano 12; Portuali 11; Atletico Mariner 6; Alma Juventus Fano 3. Prossimo: Chiesanuova-Alma Juventus Fano, Fabriano Cerreto-Atletico Mariner, K-Sport Montecchio-Urbino, Montefano-Sangiustese, Monturano-Maceratese, Osimana-Montegranaro, Portuali Ancona-Urbania, Tolentino-Matelica.