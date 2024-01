L’Osimana con Straccio in più. Jesina alle prese con le assenze

Con un Leonardo Straccio in più (ufficializzato ieri) l’Osimana oggi inizia il girone di ritorno in Eccellenza. Ritorno per Straccio, centrocampista, 20 anni, cresciuto nel vivaio "senza testa" per poi fare il percorso giovanile con Pescara, Inter, Sampdoria juniores. Questa stagione l’ha iniziata con RG Ticino, in D, prima di tornare a Osimo. Dove oggi scende l’Urbania con l’Osimana (dovrebbe essere esposta al Diana la Coppa Italia vinta il 21 dicembre) che dopo aver trovato nella calza della Befana Straccio vorrebbe regalarsi anche i 3 punti anche se mancheranno i vari Bambozzi, Buonaventura, Ambanelli e Triana. Situazione quasi paradossale in casa Jesina che ospiterà il Montegiorgio. Mister Simone Strappini potrà contare su Chacana, argentino, classe 1993, esterno d’attacco, ma dovrà fare a meno di Thiago Capomaggio, Nazzarelli, Belkaid e Luca Giovannini squalificati oltre ad almeno un paio di infortunati. C’è curiosità nel Castelfidardo impegnato in casa contro il K-Sport Montecchio Gallo. La squadra di Giuliodori spera nella terza vittoria di fila potendo contare sui tre ‘nuovi’, il portiere Sarti, l’attaccante Sidorenco e il centrocampista Evangelisti.

ECCELLENZA, 1^ giornata di ritorno. Oggi (ore 14:30): Castelfidardo-K Sport Montecchio Gallo, Chiesanuova-Maceratese, Jesina-Montegiorgio, Urbino-Civitanovese, Montefano-Montegranaro, Monturano-Atletico Azzurra Colli, Osimana-Urbania, Tolentino-Sangiustese Vp (ore 15). Classifica: Chiesanuova e Civitanovese 26; Urbino 25; K Sport Montecchio, Montegranaro e Montefano 24; Jesina 23; Castelfidardo e Tolentino 22; Maceratese e Urbania 21; Osimana 18; Montegiorgio e Sangiustese Vp 11; Monturano 9; Atletico Azzurra Colli 7.