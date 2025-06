L’Osimana conferma l’attaccante Mafei

Ancora una conferma nell’Osimana (Eccellenza) che verrà. "Sarà ancora samba do Brasil in attacco". E’ la presentazione social circa la permanenza in giallorosso di Guilherme Mafei. La dirigenza senza testa ha deciso di puntare anche per la prossima stagione sull’attaccante italo brasiliano, "vera rivelazione della scorsa stagione - continua il post della società senza testa -. L’attaccante italo brasiliano si è dimostrato una vera certezza per la categoria, sfoderando sempre delle prestazioni brillanti e mostrando una buona verve offensiva. La sua prima stagione in Eccellenza è stata molto positiva, giocando da veterano, e la società ‘senza testa’ ha deciso di puntare convintamente su Guilherme per la nuova annata sportiva".

Mafei, 23 anni, salito l’anno passato a Osimo dal Portorecanati in Prima Categoria, ha realizzato cinque reti al debutto nel massimo campionato regionale, ed è pronto a confermarsi e magari migliorarsi cercando di trovare maggiore continuità. Mafei va così ad affiancarsi agli altri riconfermati Lorenzo Alessandroni, Nicholas Fermani, Lorenzo Pigini, Diego Gigli, Giacomo Marchesini e Alessandro Falcioni per un’Osimana che sarà guidata ancora da mister Claudio Labriola. Non mancheranno le partenze come quelle di Borgese, Calvigioni, Bugaro e molto probabilmente di Micucci e si vocifera anche del portiere Santarelli. Si attendono nuovi volti che dovrebbero andare a prendere il posto dei partenti.

Lo chiedono via social i tifosi, soddisfatti della conferma di Mafei, ma che chiedono a breve anche nuovi acquisti visto che le altre squadre si stanno rinforzando. Inoltre si attendono anche notizie sulla conferma o meno di vari big a partire da capitan Patrizi, situazione di stallo che potrebbe derivare dalle ormai note questioni societarie.