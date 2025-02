L’Osimana e le sviste arbitrali: "Troppi episodi contro di noi"

Adesso basta. Lo urlano a gran voce i tifosi, dalla gradinata del Diana tornata colorata e calorosa quanto mai dopo la punizione di due partite a porte chiuse, ma anche dalla società. L’Osimana è stanca di decisioni arbitrali avverse. "Stiamo subendo molti episodi clamorosi" tuona il presidente Antonio Campanelli. Che continua così: "Complimenti alla grandissima prestazione della nostra squadra che ha tenuto i nervi saldi e non era facile, come i tifosi che hanno dato un segno di sportività e complimenti anche all’avversario, una buona squadra. Credo pure che fare l’arbitro sia un mestiere difficile, si possono commettere degli errori, però a questo punto è troppo perché è dalla prima giornata di ritorno che subiamo errori gravi. Siamo l’unica squadra senza avere avuto degli espulsi, correttissima, e vedere quello che poi si vede con le riprese televisive toglie ogni voglia di fare calcio".

Nei giorni scorsi la dirigenza senza testa si è confrontata anche con il designatore degli arbitri e "abbiamo avuto rassicurazioni che non c’è un certo astio nei confronti dell’Osimana". In campo però a volte sembra avvenire il contrario. "In questi giorni farò fare un dossier anche con tutti gli episodi perché in undici anni non ho mai parlato degli arbitri pubblicamente. Ho aspettato, tanto da essere accusato dai nostri tifosi che la società è un po’ arrendevole". E’ un punto quindi che lascia l’amaro in bocca all’Osimana quello preso domenica contro il K Sport Montecchio Gallo (nel corso del match si è infortunato anche Fermani), in una partita dove la prima della classe sembrava l’Osimana, uscita dal proprio campo delusa e arrabbiata per un paio di decisioni alquanto dubbie del direttore di gara, soprattutto per quel rigore apparso ai più netto non fischiato nel primo tempo sullo 0-0 a proprio favore e con i due penalty decretati agli ospiti che lasciano più di un dubbio. Prima del fischio d’inizio Luca Patrizi, il capitano assieme ad Alex Buonaventura sono stati premiati, per le cento presenze in maglia giallorossa con una maglia celebrativa consegnata ai due giocatori rispettivamente dal presidente Campanelli e dal ds Mauro Chiodini.

Il derby tra Fabriano Cerreto e Portuali Ancona finisce con la vittoria dei cartai che superano con un gol per tempo i dorici sempre più in crisi di risultati visto che i Portuali non ottengono punti da cinque partite consecutive. Per il Fabriano Cerreto invece due vittorie consecutive, senza subire gol, con la squadra di Gastone Mariotti arrivata a quattro punti dalla zona salvezza diretta.