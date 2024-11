L’Osimana può sognare:: "Una reazione da grandi"

Osimana e Chiesanuova. Sono le due squadre che escono con il sorriso dalla partita di andata delle semifinali di Coppa Italia di Eccellenza. L’Osimana espugna UrbanIa di misura e in rimonta (2-3), il Chiesanuova invece liquida in casa per 2-0 il Monturano. Le partite di ritorno fra meno di due settimane, mercoledì 13 novembre. In palio il biglietto per la finale regionale della competizione in programma sabato 21 dicembre. Per l’Osimana a Urbania una partenza da mani nei capelli visto che dopo 12’ la formazione di Labriola era in doppio svantaggio. Poi l’entrata di Bugaro dà estro e vivacità ai senza testa che osano, come dovrebbero fare dall’inizio, magari mettendo anche più attenzione, e riaprono la sfida proprio con Bugaro. Un eurogol, nel primo tempo, un’azione personale iniziata dalla propria metà campo e conclusa con un bel diagonale di destro. Come di destro sono state le altre due reti realizzate nella ripresa da Mafei e da Minnozzi su rigore, dopo che lo stesso numero 10 dei giallorossi aveva sbagliato in precedenza un altro rigore.

"Faccio i complimenti a tutti i ragazzi, da chi ha giocato a chi è rimasto in panchina - osserva Claudio Labriola, allenatore dell’Osimana -. Siamo andati sotto di due gol in avvio e abbiamo reagito da grande squadra. Solo un gruppo così poteva non crollare. Non abbiamo perso la lucidità, ribaltando la partita con merito. Il secondo tempo abbiamo avuto in mano il match e con le reti di Mafei e Minnozzi siamo riusciti a vincerla. Ora rimaniamo con i piedi per terra visto che c’è il ritorno da giocare, ma sono orgoglioso dei miei ragazzi, perché danno cuore e anima ogni giorno. Ora rituffiamoci in campionato". Domenica al Diana salirà il Monturano (ore 14:30) e l’Osimana - preoccupata per il risentimento muscolare di capitan Patrizi - vorrà riscattare la sconfitta di domenica a Montecchio. Mercoledì si è giocata anche la Coppa di Promozione con il ritorno degli ottavi.

Ad approdare al turno successivo delle nostre sono il Marina a cui è bastato l’1-1 in casa dopo la vittoria dell’andata per 2-1 sul campo del Barbara Monserra. Passa anche il Moie Vallesina che pareggia 1-1 a Castelfidardo (contro la Vigor).