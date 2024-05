L’Osimana riparte da Patrizi: ancora giallorosso

In casa Osimana (Eccellenza) sta iniziando a muoversi qualcosa. Di ieri pomeriggio la notizia della prima conferma in squadra. E non si poteva non partire che dal capitano. Luca Patrizi, difensore centrale, classe 1989, vestirà per la quarta stagione la maglia giallorossa. In attesa di altri nomi e di quello dell’allenatore (sarà Claudio Labriola, manca solo l’ufficialità), i tifosi giallorossi dopodomani potranno tornare dentro lo stadio Diana. Anche se non per assistere a una partita di calcio, ma per la presentazione del libro (venerdì, ore 18:30): "Una storia giallorossa!", scritto da Carlo Nardi e Marco Mantini che raccontano giorno per giorno gli ultimi 26 anni dell’Osimana. Dopo il primo volume di storia dell’Osimana, raccontato con dovizia di particolari da parte di Antonietta Lombardi e Donato Andreucci, la dirigenza osimana ha deciso di proseguire lo "storytelling" di questi ultimi anni, grazie al lavoro di Carlo Nardi e Marco Mantini, costruendo una sorta di diario della vita giallorossa, dal 1997 fino alla conquista della Coppa Italia regionale di Eccellenza lo scorso dicembre. Ogni annata giallorossa verrà contestualizzata in ogni singolo anno, narrando anche gli avvenimenti principali accaduti in una sorta di "almanacco" per farci ricordare non solo le gesta dei nostri beniamini giallorossi ma anche del tempo che passa. "Grazie a Marco Mantini e ai tanti che hanno reso possibile l’opera – afferma Carlo Nardi -. Amo l’Osimana e quando mi è stato proposto di scrivere il seguito della monumentale opera di Antonietta Lombardi e Donato Andreucci ho esitato, impressionato dal loro incomparabile lavoro. Poi, come sempre, ho accettato la sfida. Mai semplice scrivere un libro. Questo è il terzo ma non è l’ultimo. Grazie Osimana per la fiducia. Spero di averla meritata". Un volume che non può mancare nelle case di ogni singolo tifoso dell’Osimana.