L’Osimana ritrova Triana e punta su Bugaro

Altre due conferme in casa Osimana. L’ultima quella di Cristian Triana (foto). L’esterno offensivo giallorosso, classe 1998, dopo il lungo infortunio, è pronto a rimettersi in gioco. Una lunga riabilitazione per Triana, dopo lo stop nella finale vittoriosa di Coppa Eccellenza Marche contro la Maceratese, con suo gol annesso e infortunio con operazione successiva al ginocchio. "Sono pronto a rimettermi in gioco - afferma Triana -. Non vedo l’ora di tornare a giocare". Altro riconfermato della scorsa stagione è Gianluca Bugaro, classe 1993, giocatore d’esperienza e qualità che sarà molto importante per la rosa a disposizione di mister Claudio Labriola. Magari cercando più incisività a livello offensivo, quella che è mancata la scorsa stagione dove Bugaro ha realizzato solo una rete. "Per la prossima stagione voglio dare il mio apporto massimo in termini di gol e assist per portare più punti alla squadra – afferma Bugaro –. Vorremmo migliorare la classifica della scorsa stagione. Rimanere a Osimo è stato legato a diversi fattori: la professionalità, la tifoseria, tra le migliori che ho incontrato, l’unione di intenti di questa squadra in cui siamo quasi una famiglia. Proseguire e migliorare il percorso iniziato la scorsa stagione è stato un altro fattore che mi ha spinto a restare". Bugaro, che può giocare sia esterno a destra che a sinistra, cerca più gol, quelli che non gli sono mancati anche in categorie superiori.