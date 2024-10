L’Osimana si rialza. I Portuali ko in casa

L’Osimana rialza la testa e lo fa vincendo e convincendo. Patrizi e compagni escono tra gli applausi del folto pubblico del Diana dopo i tre gol rifilati al Montefano. E sono tre punti importanti non solo per il morale, dopo il ko di Fabriano di una settimana prima, ma anche per la classifica, perché i giallorossi (quinti con il Montecchio) accorciano lo svantaggio dal secondo posto che ora dista appena tre lunghezze. A quattro punti c’è il Chiesanuova, nuova capolista dell’Eccellenza, salito in vetta da solo (vincente contro l’Urbino) dopo il ko interno della Maceratese contro la Sangiustese.

Solo l’Osimana, delle "nostre", esce con il sorriso dalla sesta giornata, una vittoria cercata e voluta sin dai primi minuti, con il vantaggio siglato da Micucci. Poi il raddoppio di Alessandroni e il tris del giovane Gigli. Micucci dopo neanche un paio di minuti gonfia la rete, un gol con una dedica speciale. "Ai miei due cani e io sono un altro di loro, mi sento un cane come loro - sorride l’esperto centrocampista argentino, classe 1993 -. Lo dedico anche alla mia ragazza e alla mia famiglia che sta in Argentina a seguirci". Soddisfazione per la rete, ma anche per la vittoria ritrovata. "Al di là del gol sono molto contento per la prestazione di tutti i ragazzi, perché venivamo da un risultato amaro e da martedì abbiamo messo testa solo alla prossima sfida lavorando per tutta la settimana per prendere i tre punti".

Domenica amara per Fabriano Cerreto e Portuali usciti sconfitti rispettivamente contro il K Sport Montecchio Gallo e il Tolentino. I cartai si fermano dopo tre risultati utili di fila (due vittorie e un pareggio) piegati di misura nel difficile campo di Montecchio (cinque gol in totale, non basta per la squadra di Caporali la doppietta di Proietti Zolla) contro una pretendente ai piani alti dell’Eccellenza. Sconfitta anche per i Portuali ed è il primo stop casalingo per la formazione dorica, con i cremisi che rialzano la testa al Del Conero dimostrando forza e organizzazione. E domenica sarà in programma un altro derby per le ‘nostre’, con la sfida al Diana tra Osimana e Portuali Ancona. Sarà già la terza volta in questa stagione che le due squadre si affrontano dopo la doppia sfida in Coppa che ha visto sorridere sempre l’Osimana. Il Fabriano Cerreto riceverà la nuova capolista Chiesanuova. Domani però di nuovo Coppa Italia, con l’Osimana a Matelica (ore 15:30) per difendere la vittoria dell’andata per 2-0.