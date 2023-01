"L’ospedale aspetta due pediatri da questa estate"

"Siamo ancora in attesa dei due pediatri che sarebbero dovuti arrivati in estate. Così come siamo in attesa che vengano fatti i lavori alla palazzina esterna, per i quali erano già stati stanziati fondi". Così il sindaco Daniela Ghergo va in pressing sulla Regione, nella città della carta ci si trova di nuovo a ridurre l’attività delle sale operatorie del Profili. "Il nostro ospedale - aggiunge Ghergo - ha nella chirurgia un’eccellenza del territorio e, a dire dei vertici sanitari regionali, ad esso sarebbe spettato un ruolo di primo piano anche in considerazione della qualità dei medici che vi operano, professionisti stimati e ricercati da altre strutture sanitarie. Non è possibile continuare a portare avanti una politica sanitaria così miope da parte della Regione, che solo pochi mesi fa aveva fatto promesse di ampliamenti e di centralità delle strutture chirurgiche dell’ospedale di Fabriano, oltre che di altri reparti, dalla rianimazione a pediatria. Assistiamo da mesi ad una mobilità passiva verso la Regione Umbria dove le prestazioni sono più veloci e fruibili, e questo impoverisce di risorse la nostra Regione che, invece di agire e potenziare i servizi, preferisce lasciare che i propri cittadini si rivolgano altrove, impoverendo così ancora di più le casse regionali. Mi domando quale sia la finalità di una tale politica. Anche perché il solito mantra che mancano medici e infermieri non regge più: i medici e gli infermieri sono pochi, ma vanno in regioni che consentono loro di avere contratti adeguati e adeguati trattamenti. La nostra Regione continua a proporre contratti a tempo determinato che non sono attrattivi e sono la prima causa della fuga del personale. Questa mattina – conclude - ho scritto agli assessori regionali Saltamartini, Biondi, al presidente Acquaroli e alla direttrice della nuova Ast di Ancona Nadia Storti chiedendo un incontro urgente che dia risposte urgenti e le necessarie rassicurazioni sulla sanità del nostro territorio. Saremo intransigenti nella difesa dell’ospedale Profili. Attendiamo risposte adeguate dalla politica regionale".

Sulla situazione del personale di Anestesia e Rianimazione del Profili, la direzione Ast Ancona spiega: "È stato bandito un avviso di mobilità tra enti del quale è risultato vincitore un dirigente medico proveniente dall’Inrca di Ancona e che prenderà servizio a breve. Questa assunzione si aggiunge a quella di altro dirigente assunto con decorrenza 1 luglio 2022 e a due mobilità interne effettuate sempre nello scorso anno. Per i medici specializzandi purtroppo né la legge di bilancio del 2023 né il decreto milleproroghe consentono, ad oggi, di prorogare 7 specializzandi".