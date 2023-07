L’ospedale della movida Senigallia un inferno nel fine settimana: caldo e abusi alcolici

Al Pronto Soccorso di Senigallia si affronta il clou della stagione estiva senza la guardia medica e le attese raggiungono la media di sei ore. Punti di sutura, medicazioni, microfratture e altre prestazioni che corrispondono a codici bianchi o verdi che fino ad un anno fa venivano smaltiti dalla guardia medica, quest’anno allungano i tempi di attesa del pronto soccorso dove i codici rossi vengono smaltiti immediatamente, mentre nello specifico per i codici azzurri e arancioni si attendono dalle due o tre ore, ma i tempi si allungano per i codici verdi e bianchi dove in alcuni casi si arriva ad aspettare fino a nove ore. In servizio ogni turno ci sono due medici e quattro infermieri di cui due impiegati in box, uno in triage e due in medicheria. Personale allo stremo se si pensa che in un numero esiguo devono sopperire a più di cento richieste che, solitamente, si concentrano dalla tarda mattinata al tardo pomeriggio. Pronto Soccorso che spesso si trasforma in un inferno il sabato sera, quando nei mesi estivi, complice la Movida si verificano risse e sempre più giovani abusano con l’alcool e devono ricorrere a cure mediche. Per non parlare dei malori dovuti al caldo, le temperature record di lunedì hanno portato ad aumentare, di quasi il 50% le richieste di soccorsi. Gli addetti al triage vivono momenti difficili quando le persone in attesa di rivolgono a loro con arroganza e, in alcuni casi si sono verificate anche aggressioni che poi sono sfociate in esposti o querele. Sulla difficile situazione del Pronto Soccorso è più volte intervenuto il Tribunale del Malato che aveva presentato anche un piano per migliorare ed agevolare il lavoro dei sanitari che però, a distanza di tempo è rimasto sulla carta. In passato i dirigenti hanno minacciato le dimissioni, ma la situazione è rimasta la stessa, a discapito dei pazienti per cui i tempi di attesa si allungano. Molte persone vengono anche dirottate dal medico curante, nella speranza di lasciare spazio alle urgenze vere, che per alcune persone sono rappresentate anche da una semplice puntura d’insetto. Una sanità che ormai fa acqua da tutte le parti, dove il personale medico è insufficiente e questo spesso comporta che, anche dal pronto soccorso i pazienti vengono dirottati in altre strutture della provincia, perché, proprio all’ospedale di Senigallia, nonostante sia una delle città con il maggior numero di presenze turistiche in estate, certe prestazioni non possono più essere effettuate a causa dello smantellamento di alcuni reparti. Una situazione che, nonostante i proclami, non vede miglioramenti, ma solo tempi di attesa più lunghi e il tutto sempre a discapito dei pazienti.

Silvia Santarelli