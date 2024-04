"L’ospedale di Fabriano l’abbiamo salvato noi"

"Abbiamo evitato il rischio degli ospedali unici che avrebbe previsto la chiusura dell’ospedale di Fabriano, progettati dal centrosinistra che governava prima di noi. E siamo stati noi a riportare il Profili ad essere ospedale di primo livello". Sono solo alcune delle repliche al vetriolo dell’assessore regionale Francesco Baldelli al sindaco Daniela Ghergo durante il consiglio comunale fiume sulla sanità terminato attorno alle 22 giovedì sera. Altrettanto stizzito l’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini: "Non è vero che sono stati tagliati fondi – ha rimarcato -. Lei sindaco mi deve spiegare come può superare il tetto di spesa pubblica pur avendo un bilancio in pareggio. Altrimenti fa demagogia. Non potete comportarvi così, non è mai successo in tutta la Regione". E ancora l’affondo di Saltamartini: "Lei sindaco si definisce autorità sanitaria locale, ma dimentica il suo ruolo. L’organizzazione della sanità è in capo al Parlamento e alla Regione". Scambi al vetriolo chiusi dal governatore Francesco Acquaroli pure risentito per l’attacco iniziale del sindaco Daniela Ghergo: "Avete fatto torto alle città cui abbiamo chiesto il rispetto delle regole – ha detto Acquaroli -. Nei fatti noi non abbiamo concesso un posto letto al privato, rispetto a quello che abbiamo ereditato". Da Baldelli sono arrivate rassicurazioni sulla palazzina chirurgica da ricostruire e anche una promessa: "Il recupero dell’ala danneggiata dal sisma 2016 vale 7 milioni di euro (6mila mq, ndr): con l’assessore Saltamartini ci siamo presi l’impegno di finanziare anche quel recupero che altri non avevano finanziato. Ci sono 25 milioni per Fabriano, di cui 21 milioni e 450mila per la palazzina chirurgica (il cui bando di gara dovrebbe partire "entro sei mesi" ha detto il direttore dell’Ast Giovanni Stroppa) e quel miliardo dell’accordo pubblico privato fatto da chi ci ha preceduto non lo abbiamo regalato ai privati. Chi dice che sarebbe Acquaroli che non garantisce la sanità pubblica – ha aggiunto Baldelli – dovrebbe vergognarsi". All’attacco sulle liste di attesa il consigliere comunale di maggioranza Riccardo Ragni: "Quello che avete evidenziato non corrisponde alla realtà. Una persona di mia conoscenza il 27 febbraio scorso ha prenotato un controllo cardiologico e glie lo hanno dato per novembre 2025. Non a Fabriano perché l’ambulatorio del Profili non ha le attrezzature necessarie come l’ecocardio. Dovrà andare al Lancisi. Mia madre inoltre avrebbe dovuto sottoporsi a cataratta in urgenza, entro 30 giorni, è riuscita a farlo oltre un anno dopo". Al termine l’aula ha votato una mozione che chiede alla Regione di rispettare gli impegni tra cui la riapertura del punto nascita e la riapertura di Pediatria.

Sara Ferreri