L’ospedale guarda al futuro tra conferme e aspettative

Sanità, per l’Ospedale di Senigallia poche novità in vista per il 2025. Una Unità Operativa Sanitaria Distrettuale per la dermatologia chirurgia–oncologica sarà presente, mentre è stata riconfermata la sede di Senigallia per il reparto di Otorino, che sarà finalmente trasformata in Unità Operativa Sanitaria Distrettuale.

Si auspica anche un miglioramento nel reparto di Nefrologia, dove si prospetta l’avvio di un percorso che porterà sicura riqualificazione e potenziamento del Centro Dialisi di Senigallia che attualmente si trova a gestire il più alto numero di pazienti dializzati nella Ast Ancona vista l’aumentata richiesta. Non è però ancora stato confermato il servizio di dialisi per i turisti, che negli anni ha rappresentato un’eccellenza della Sanità locale. Da risolvere ci sono anche i problemi legati all’Unità Operativa Complessa di Gastroentereologia, all’Unità Operativa Sanitaria Distrettuale di Medicina del Dolore e a quella di Brest Unit.

Come sottolineato anche da un paziente nei giorni scorsi sulla nostra testata, un bacino come quello della spiaggia di velluto non può prescindere dalla totale mancanza del reparto di Urologia, che costringe i pazienti a recarsi a Jesi, o a Torrette e Villa Igea, non solo in caso di urgenze, ma anche per sopperire a problematiche che potrebbero essere risolte anche in ambulatorio.

Nessun aumento di unità per Pneumologia, dove per tutto il Distretto è presente un solo medico, in collaborazione con rianimazione e le liste di attesa per una semplice visita sono interminabili, tanto da costringere i pazienti a recarsi in un ospedale vicino per accorciare i tempi anche di un semplice controllo. L’alternativa è quella di sottoporsi alla visita privatamente. A subire un depotenziamento potrebbe essere anche il reparto di Rianimazione che da Unità Operativa Complessa potrebbe passare a Unità Operativa Sanitaria Distrettuale.

L’auspicio è che possa arrivare anche un medico per coprire i turni notturni del reparto di radiologia, dove si attende sempre la sostituzione della Tac, in quanto ormai vetusta e l’arrivo di un’altra Tac per accorciare le liste di attesa, oltre ai tempi di attesa in Pronto Soccorso.

Resta ferma anche la questione legata a Cardiologia Utic, che ormai esiste da anni e, come le Tac è rimasta irrisolta. Un ospedale dove convogliano la gran parte dei pazienti provenienti dall’hinterland e che spesso non è sufficiente, in termini di medici e posti letti a dare una risposta all’intero bacino.