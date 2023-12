L’ospedale ha bisogno di una scossa

I complimenti fanno sempre piacere. Quando l’Agenas ha promosso l’ospedale di Torrette come uno dei migliori d’Italia per reparti, servizi e prestazioni, giustamente c’è stato chi si è preso il merito dell’ennesima stelletta al petto. Non un riconoscimento di poco conto: la sanità non è qualcosa di impalpabile, ma è proprio ciò con cui tutti i cittadini devono misurarsi quotidianamente. Ma la medaglia, si sa, ha sempre il suo rovescio. Sono trascorse poche settimane dall’incensazione che ha fatto brillare gli occhi alla classe politica e dirigenziale regionale e Torrette è improvvisamente piombata nel più cupo pessimismo.