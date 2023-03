L’osteria Simonetti già raddoppia "Questa città ha bisogno di più vita"

Osteria di via Simonetti raddoppia dopo solo due mesi di attività. Aperta dal dicembre 2022, la nuova osteria del centro ha riscosso così tanto successo tra i cittadini che i titolari – Sascha Spadaro e Fabio Nobili – hanno deciso di acquisire anche un locale in corso Mazzini. Si tratta degli spazi dove, fino a poco tempo fa, sorgeva la boutique Paco’s. Il negozio di abbigliamento, dopo 50 anni, aveva chiuso i battenti a metà gennaio (il Carlino ne aveva dato per primo la notizia su queste colonne). "Non riusciamo ad accontentare tutti, per questo abbiamo deciso di allargarci e di ampliare i nostri spazi. L’altra sera abbiamo dovuto mandare via la gente e a noi dispiace. Considerate che era lunedì, che è solitamente la giornata in cui si lavora meno" sottolinea Nobili, dell’osteria.

Con lui, entriamo nei nuovi locali. Muri sventrati, una porta appena accennata con mattoni (ancora) a vista e il progetto di nuova vita: "Qui, avremo tutti tavolini – indica Nobili, mostrando gli spazi – Poi, faremo un angolo cocktail e sulla destra un ripostiglio per lo staff". L’ex Paco’s sorge proprio all’angolo con via Simonetti, il vicolo dell’osteria, e sarà ovviamente comunicante con gli altri due locali. A due passi da via Padre Guido, Spadaro e Nobili – conosciuto bancarellaro il primo e agente immobiliare il secondo – taglieranno il nastro tra fine aprile e inizio maggio: "Continueremo la nostra offerta con aperitivi e cene. Per il momento, confermiamo la nostra idea iniziale e cioè niente pranzi – fa sapere Nobili – Sarebbero troppo impegnativi per noi che abbiamo già altre due attività avviate. Tra l’altro, tenere aperto pure a pranzo significherebbe impiegare più personale". Se anche qui si ravvisi una carenza di giovani camerieri o cuochi? "In realtà, noi li abbiamo trovati subito. C’è da trattarla bene la gente che lavora con te e c’è da attenersi alle giuste paghe. Noi lo facciamo".

L’osteria aveva aperto il 22 dicembre 2022: "Il nuovo locale sarà grande circa quaranta metri quadrati, gli spazi di vicolo Simonetti sono invece sulla trentina. In tutto, saranno altri 25-30 posti a sedere e poi – dice Nobili – siamo contenti dell’affaccio su corso Mazzini. Un corso, questo, che ha la sua storia e le sue caratteristiche, una passeggiata continua che ci piace molto". A breve, arriveranno tavolini esterni sia in vicolo Simonetti sia in corso Mazzini: "Sarà una soluzione definitiva, non limitata al periodo estivo". Un modo per "rivitalizzare il capoluogo, perché questa città ne ha davvero bisogno". Un clima caldo e accogliente, con salumi e bottiglie a vista, archi di mattoncini e specialità marchigiane (ed emiliano-romagnole) sul piatto.

Nicolò Moricci