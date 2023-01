Lotesoriere: "Vittoria chiave La difesa è stata fondamentale"

Il ritorno a casa coincide con una bella e rotonda vittoria che porta nuova linfa al campionato dell’OraSì. Lotesoriere è soddisfatto alla fine della gara e attribuisce il giusto merito ai propri giocatori. "Si tratta di una vittoria fondamentale per noi, nata dal grande lavoro difensivo. Tenere una squadra di grande talento offensivo come Chieti a 60 punti è stato molto importante e sono contento di come i ragazzi abbiano tradotto sul campo il lavoro che è stato fatto in questi dieci giorni". Lotesoriere ricorda anche il momento di flessione del secondo quarto nel quale Chieti è sembrata poter rientrare in partita e ammette: "Quel passaggio a vuoto è dovuto soprattutto a qualche scelta offensiva affrettata, ma devo dire che nel terzo quarto, quando l’inerzia è passata di mano, siamo stati bravissimi a ricompattarci trovando qualche canestro facile grazie alla transizione". Non è riuscita la missione di ribaltare il -22 dell’andata, ma la squadra ci è andata davvero vicina ed esce dal campo carica di entusiasmo. Il tecnico dell’OraSì guarda già alla prossima e invoca l’aiuto del popolo giallorosso. "Abbiamo provato a ribaltare il passivo dell’andata, peccato non esserci riusciti. Adesso abbiamo pochissimo tempo per ripartire perché domenica abbiamo un’altra partita in casa. Speriamo di vedere ancora più gente a sostenerci perché il campionato è lungo, l’obiettivo è lontano e c’è bisogno dell’aiuto di tutti". Domenica Ravenna riceve una Cividale che in questo turno ha maltrattato Mantova 79-64. L’OraSì però non è più ultima.

s.p.