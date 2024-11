L’otorinolaringoiatria leader negli interventi per tumore

Lusinghieri risultati per l’Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Profili Di Fabriano che ha raggiunto nel 2023 il primo posto nelle Marche per numero di interventi per tumori laringei, secondo i dati Agenas. Sul podio, dunque, il reparto diretto dal primario Andrea Pennacchi, approdato a Fabriano nel 2018. "L’unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria – spiegano dall’Ast Ancona - è stata potenziata, negli ultimi anni, con assunzione di nuovo personale medico e continua attività di formazione e aggiornamento, il che ha portato ad un incremento progressivo dell’attività chirurgica e ambulatoriale. Il reparto di Fabriano ha sviluppato una crescente attività in ambito oncologico testa-collo, focalizzandosi soprattutto sulla gestione dei pazienti affetti da tumori maligni della laringe. Si distingue per le competenze in diagnosi e chirurgia dei tumori laringei, con interventi mirati in base allo stadio della malattia". I pazienti operati "sono passati da 123 nel 2017 a ben 817 nel 2023. I pazienti ricoverati nello stesso reparto sono passati da 185 nel 2017 a ben 1.087 nel 2023". Il reparto ha10 posti letto, il primario è affiancato da 5 dirigenti medici e dal personale infermieristico.