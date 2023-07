Lotta ad alcol e droga, vigili urbani aggrediti

Consumava alcolici di fronte alla stazione, ovvero nell’area perimetrata dall’ordinanza antialcol, quando ha iniziato a discutere animatamente con un uomo all’altezza del distributore delle sigarette. Non gli è andata bene, però, perché sul posto era presente la pattuglia della Polizia locale che l’ha subito bloccato. Questi, un 20enne già noto alle forze dell’ordine, ha reagito violentemente. Prima con un tentativo maldestro di disfarsi di una modica quantità di cocaina e hashish, che teneva in tasca come niente fosse. Poi sbracciando e tirando calci e pugni agli agenti. Prontamente è stato immobilizzato e portato in Comando, dove ha terminato la sua folle notte etilica con una denuncia per i reati di resistenza, minaccia e violenza ad un pubblico ufficiale. Il giovane è stato anche perquisito e sanzionato per la detenzione di sostanze stupefacenti. È soltanto una delle operazioni compiute dalla Polizia locale tra la notte di sabato e l’alba di domenica. Dal cuore della città fino alla spiaggia sono stati impegnati sette agenti e tre ufficiali, guidati dal comandante Luciano Loccioni, intervenuti per stroncare episodi di degrado e favorire migliore vivibilità cittadina. Oltre alla denuncia al 20enne, in piazza Fratelli Bandiera è stato sanzionato un altro soggetto che bivaccava in area pubblica e anche in questo caso consumando alcolici, poi sequestrati. Sempre a proposito, dopo la chiusura di un bar di piazza Mazzini per dieci giorni operata dal questore di Ancona, Cesare Capocasa, su segnalazione dei carabinieri della Tenenza, si è appreso che il titolare – prima di esporre il cartello rivolto ai clienti nel non consumare alcol fuori dal locale – aveva già ricevuto una sanzione dalla Polizia locale per non aver avvertito un avventore che girava all’esterno con un bicchiere di vetro pieno di whisky, ignorando quindi l’ordinanza. "Gli interventi attuati dalla Polizia locale seguono le direttive delle ordinanze antialcol e di controllo del territorio fortemente volute da questa amministrazione, al fine di garantire alla città piazze e spazi più sicuri, soprattutto nel periodo estivo", ha detto il sindaco Stefania Signorini. Sabato e domenica sono state effettuate verifiche anche in spiaggia a Villanova, dunque a Palombina, dove sono presenti alcuni locali che fanno intrattenimento, per assicurarsi che questi non superassero i limiti orari e per svolgere attività di identificazione e prevenzione. L’auto dei vigili, con tanto di lampeggianti accesi, ha raggiunto il Donaflor, dov’era in corso una festa, ma attorno alle 2 lo chalet avrebbe ugualmente spento la musica. Sull’argomento ‘movida’ e controlli si sta aprendo un ampio dibattito anche a Falconara, che potrebbe essere presto oggetto di approfondimenti tra gestori dei locali e forze dell’ordine.

Giacomo Giampieri