Lotta ai portoghesi del bus. Inflitte altre 96 sanzioni

"Utente avvisato, utente salvato". Il cambio di marcia a Conerobus è evidente. La nuova linea dettata dalla più grande azienda di trasporto pubblico delle Marche presieduta da Italo D’Angelo è improntata al ripristino della legalità e alla lotta senza quartiere ai "portoghesi". Un esercito di senza biglietto che in questi anni ha usufruito dei bus senza pagare un centesimo, contribuendo al passivo sempre più pesante nella casse dell’azienda anconetana. Negli ultimi giorni la mano pesante dei verificatori si è tradotta in 96 contravvenzioni da 55,35 euro ciascuna più il costo del biglietto da 1,35. Non si guarda più in faccia a nessuno: verificatori Conerobus e operatori della Fi.Fa sanno perfettamente cosa fare e quando entrare in azione. La lotta ai furbetti del bus ha inevitabili derive. C’è infatti chi continua a non voler prestare ascolto agli inviti a mettersi in regola. Due genitori di ragazzi che frequentano una scuola cittadina, nei giorni scorsi si sono presentati nella sede di Conerobus per contestare le multe comminate dai verificatori ai propri figli che erano stati sorpresi senza abbonamento né biglietto. Ci sono stati momenti di tensione: un addetto è stato preso a male parole e ora l’azienda sta verificando se ci sono le condizioni per sporgere una denuncia alla questura. Il fenomeno dell’evasione dei titoli di viaggio è un fatto gravissimo che peserebbe sul bilancio di qualsiasi Azienda di Trasporto pubblico.

Il trasporto pubblico è necessario, anzi è indispensabile per molti cittadini ed è l’unica vera soluzione efficace contro l’inquinamento da polveri sottili provocato dai gas di scarico delle auto che intasano il centro.

Abituarsi ad usare i mezzi pubblici significa sposare uno stile di vita basato su sane camminate a piedi e su un risparmio sui costi di manutenzione della propria automobile. Gli autobus sono tra i veicoli più utilizzati per garantire tale servizio alla popolazione e sono meno inquinanti. È necessario che chi li usa, seppur in minima parte,partecipi ai costi. La politica di controllo dei titoli di viaggio sta funzionando ed i servizi di controllo proseguiranno con cadenza giornaliera.

I controllori possono operare dopo aver fatto un corso ed essere stati abilitati dalla Regione,

E’ stato chiesto ai dirigenti amministrativi regionali di organizzare con più frequenza i corsi in modo da avere un maggior numero di controllori che il Cda ha deciso di far affiancare nei servizi dai vigilantes privati.