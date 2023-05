Lotta ai reati finanziari Accordo con la Finanza

Un protocollo d’intesa è stato firmato ieri dal sindaco di Osimo Simone Pugnaloni e dal comandante provinciale della Guardia di Finanza, generale B. Carlo Vita. Il Comando provinciale della Finanza di Ancona e il Comune di Osimo hanno sottoscritto il documento per implementare un flusso informativo tempestivo a favore della prima, quale forza di Polizia economico-finanziaria specializzata nella tutela della spesa pubblica nazionale e unionale, per rafforzare il sistema di monitoraggio e controllo delle misure previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e contrastare ogni condotta illecita. In concreto, il protocollo prevede uno scambio di informazioni e notizie ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria di cui il Comune sia venuto a conoscenza, segnalando gli interventi, i realizzatori o gli esecutori che presentino particolari elementi di rischio per le autonome attività di analisi e controllo di competenza della Guardia di Finanza.