Lotta al degrado e migliore energia

1 Il percorso archeologico

Sono concluse le procedure per i lavori nella piazza della Casa del Capitano, per il Sacello Medievale e per il Podio di Palazzo Anziani

2 Gli altri fronti

Lavori di efficientamento energetico sono stati affidati per i teatri delle Muse e Sperimentale, mentre per l’immobile di piazza Medaglie D’Oro partiranno le opere di miglioramento sismico. Per il cimitero di Tavernelle, infine, è conclusa la gara per la demolizione e ricostruzione del muro di cinta del settore ebraico e per il risanamento conservativo del Famedio