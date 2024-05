Lotta al tumore ovarico. Due stanze per la degenza per le pazienti del Salesi

Due stanze per la degenza e una per l’accoglienza a favore di pazienti afflitte da una patologia seria come il tumore ovarico. Grazie alla Fondazione Salesi e alla collaborazione operativa con la Loto onlus, è stato possibile inaugurare gli spazi all’interno della Clinica di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche in occasione della giornata mondiale sul Tumore ovarico che si celebra dal 2013 proprio l’8 maggio. Negli ultimi anni le tre stanze hanno svolto un ruolo legato alla pandemia da Covid, ora è stato possibile liberarle e metterle a disposizione nell’ambito del reparto, specificamente dedicate al percorso di cura e assistenza delle pazienti con problematiche oncologiche ginecologiche: "La consapevolezza che l’assistenza delle pazienti affette da tali patologie non necessita solo di competenze mediche ma comporta varie complessità anche sul piano emotivo e psicologico, visto l’impatto che tali patologie hanno sulle vite delle pazienti e delle proprie famiglie, ha trovato un valido aiuto. Da questa collaborazione è nata l’idea di costituire uno spazio di degenza all’interno del reparto che possa supportare le pazienti" hanno ricordato il capodipartimento del Salesi, il professor Andrea Ciavattini, e la presidente operativa della Fondazione Salesi, Laura Mazzanti (la presidente è Cinzia Cocco, direttore amministrativo dell’azienda di Torrette). Il reparto, come tutto il vecchio plesso del Passetto, si riadatta strutturalmente come può in attesa di passare, entro il 2026, nel nuovo plesso Salesi a Torrette. A livello di apparecchiature il Salesi è super adeguato, qualche problema c’è per i posti letto: "A causa della carenza di infermieri i posti disponibili in clinica di ginecologia sono appena 13 sui 29 potenziali" aggiunge il professor Ciavattini.