Lotta alla droga e alle truffe verso gli anziani

A margine della cerimonia sono stati diffusi ieri i dati relativi alle operazioni di maggior rilievo condotte dalla Polizia di Stato nella provincia di Ancona nell’ultimo anno. Reati contro la persona: deferiti all’autorità giudiziaria due cittadini italiani ed una cittadina cinese per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Inoltre un’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di un quarantenne, indagato per i reati di atti persecutori e lesioni personali aggravate. Reati contro il patrimonio: indagate dodici persone responsabili di aver creato 736 identità digitali per beneficiare del bonus cultura con l’attivazione di voucher del valore di 500 euro ciascuno. L’attività ha permesso di recuperare circa 700mila euro. Fra le diverse operazioni effettuate nella provincia di Ancona, la Polizia segnala anche l’attività che ha portato all’arresto di due cittadini italiani responsabili di aver truffato una signora anziana costringendola a consegnare loro 365 grammi d’oro. Attività di indagine: indagati cinque cittadini italiani responsabili di oltre venti furti di autovetture per un valore complessivo di oltre 300mila euro. Stupefacenti sequestrati: 12,59 chili di cannabinoidi , 0,220 di eroina, 15,27 chili di cocaina. Misure di prevenzione nel contrasto al disagio giovanile: 90 Dacur di cui 12 a carico di minorenni. Misure di prevenzione nel contrasto alla violenza di genere: 23 ammonimenti. Misure di prevenzione nel contrasto alla violenza in occasione di eventi sportivi: 41 Daspo.