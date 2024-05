Lotta alla fibrosi cistica, l’impresa di Fabio Guiotto

Barista triatleta percorre quattrocento chilometri dalla Valdagno a Numana per raccogliere i fondi finalizzati all’acquisto di attrezzature sportive per il Centro regionale fibrosi cistica. È questa l’avventura (conclusasi domenica) del barista Fabio Guiotto, papà di Davide (17 anni), affetto dalla più diffusa fra le malattie genetiche rare. "Ce l’ho fatta – ride Guiotto – è stato qualcosa di incredibile. Indimenticabili i tanti abbracci al traguardo, anche se, a dire il vero, ho avuto qualche momento di crisi", racconta dopo essere stato raggiunto al telefono dal Carlino. Guiotto, da sempre appassionato di sport, è partito lo scorso sabato (10 maggio) dalla provincia di Vicenza, correndo verso Lonigo. Qui, sosta fino all’alba del giorno dopo, per una ripartenza a pedali verso Portonovo. Dunque, pernottamento al camping ´La Torre´ e tuffo in mare, per raggiungere a nuoto il traguardo, la spiaggiola di Numana. Durante i 350 chilometri in bicicletta, papà Fabio, lo dicevamo, ad un certo punto ha faticato: "Era prevedibile, ma la crisi è arrivata 50 chilometri prima del previsto, al 200esimo chilometro, per via di un cambiamento repentino del clima e del forte caldo. Mi sono fermato – ricorda – ho bevuto dell’acqua e mangiato ciò che avevo, frutta e cioccolata". Quindi, il via, ancora una volta. Obiettivo solidarietà, verso Ancona: "Le gambe hanno ripreso a girare bene solo dopo 30 chilometri. Poi, è andato tutto liscio". Ad aspettare il 48enne, a Numana, la moglie, Raffaella Piazzini, vice presidente marchigiana della Lifc (Lega italiana fibrosi cistica) e la dottoressa Cinzia Cocco, direttore amministrativo dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche e presidente della Fondazione Salesi. Con loro, il consigliere regionale Mirko Bilò (per la Regione) e il sindaco di Numana, Gianluigi Tombolini. Presente anche la direttrice del Centro di riferimento regionale per la fibrosi, Benedetta Fabrizzi. "La solidarietà e il volontariato sono fondamentali nel contribuire a supportare il livello di eccellenza delle nostre strutture ospedaliere – le parole di Cocco – C’è grande attenzione alla cura di questa grave patologia. Ringrazio i validissimi professionisti per l’impegno profuso nel reparto, punto di riferimento nel panorama nazionale per la fibrosi". Nella tre giorni, sono stati raccolti migliaia di euro (i conteggi precisi sono in via di definizione). Le attrezzature donate saranno impiegate per lo svolgimento di test e allenamenti mirati, sotto la supervisione degli operatori.

Nicolò Moricci