Lotta alla violenza contro le donne: visita di Mantovano e ricordo di Titti

Parata di vip per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne: ieri il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano ha incontrato Don Aldo Buonaiuto da 25 anni impegnato in prima linea con la Comunità Papa Giovanni XXXIII fondata da don Oreste Benzi, per assistere donne vittime di violenza e di tratta anche in case rifugio. In compagnia di Don Aldo, dell’arcivescovo di Fabriano, Franceso Massara, e di altre autorità locali tra le quali il vice presidente della Regione Filippo Saltamartini, che ha portato il saluto di Francesco Acquaroli, e la sindaca Ghergo, il sottosegretario Mantovano ha visitato la chiese Collegiata di San Nicolò. Mantovano ha ribadito come sia una priorità il tema dell’eliminazione della violenza contro le donne e ha ricordato l’importante impegno della comunità Papa Giovanni XIII per un tipo di violenza "trascurata", quella sulle vittime di tratta per lo sfruttamento della prostituzione: "Oltre ad aiutare materialmente queste ragazze, ci fa presente il problema ed è un passo in avanti per ciascuno. La sfida educativa - ha concluso - passa attraverso i comportamenti di ognuno di noi". Grande commozione ieri a Cerreto in memoria di Concetta Marruocco, per tutti Titti, ammazzata il 14 ottobre scorso da 39 coltellate per mano del marito e che aveva trovato il coraggio di denunciare. Nelle celebrazioni di ieri a Cerreto, Genga, Fabriano, Sassoferrato e Serra San Quirico una pioggia di preghiere in onore e ricordo di Titti. "Della guerriera della luce che è stata e che siamo sicuri continuerà ad essere" ricordano gli amici.