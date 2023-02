Lotta all’amianto, addio a Carlo Montanari

Addio a Carlo Montanari, una vita per l’Associazione Lotta all’Amianto. Si è spento ieri all’età di 81 anni Carlo Montanari, dieci giorni fa era stato colpito da un ictus contro cui ha lottato con tutto se stesso, "Non voleva morire". Ieri poco dopo le 14 il figlio Ciro ha dato la notizia, quella che nessuno avrebbe mai voluto sentire, del decesso del padre: "Esattamente 20 anni fa aveva scoperto il primo dei tre tumori che con il tempo aveva combattuto e vinto, lui che con L’Ala ha vinto battaglie nazionali facendo risarcire parecchie centinaia di migliaia di euro a lavoratori vittime dell’amianto, lui che ha rifondato la pallacanestro femminile a Senigallia dopo momenti devastanti, lui che amava la vita come non mai. Lui che oggi l’ha lasciata per sempre".

Nel 2021, esasperato da difficoltà e lungaggini, aveva chiuso per sempre Ala, di cui era stato fondatore, presidente: era riuscito a far liquidare quasi 7 milioni di euro in favore di persone che si sono ammalate lavorando alla Sacelit. Come tanti lavoratori, anche lui portava i segni di quegli anni di lavoro, che gli erano rimasti sul suo corpo che lui aveva difeso combattendo un male che ha distrutto la vita di tanti suoi colleghi. Ha sempre sostenuto di essere un miracolato e per questo era molto devoto a Santa Maria Goretti.

A ricordarlo con una commovente e breve lettera è anche la figlia Elisa: " A mio padre. Ciao papà, mi sento di dedicarti un pensiero anche se lo sai, non è mia abitudine scrivere qui. Sei stato un grande, il migliore uomo che la vita potesse donarmi. Ti sono grata per avermi insegnato, tra le tante cose, la più importante: non arrendermi mai. Grazie per il tuo amore, la tua ironia e la tua costante presenza nella mia vita e in quella di Alice e Giorgio. Ci hai sempre trasmesso tanta forza e tenerezza. Sarai sempre vivo nel nostro cuore. Ciao papà, Ora sei la mia stella piú bella".

La notizia si è subito diffusa in città, dove l’uomo era conosciuto da tutti e dove in tanti, in questi giorni hanno fatto il tifo per lui. "I tuoi sforzi non saranno vani e tutti ti ringrazieranno per sempre per quanto hai fatto per loro" - uno dei tanti messaggi di cordoglio lasciati sul Facebook, dove Carlo Montanari era da sempre molto attivo. I funerali non sono ancora stati fissati, ma saranno probabilmente celebrati lunedì mattina nella chiesa di Santa Maria delle Neve – Portone. Da oggi sarà aperta la camera ardente presso la casa funeraria di via dell’Artigianato.