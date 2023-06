Lotta alle baby gang Le "Faiani" liberate "Si sentivano padroni Era inaccettabile"

di Pierfrancesco Curzi

Cesare Capocasa, questore di Ancona, l’allarme scaturito nella zona delle scuole Faiani è stato da voi affrontato e risolto. In piccolo un risultato simile a quanto fatto nel contrasto alle baby gang in città, è così?

"Il metro di paragone ci può stare. È tutta una questione di approccio al problema, di come si agisce e si intende risolvere le criticità. Nel caso specifico quei giovanotti si sentivano padroni della zona. Li abbiamo ridimensionati".

Nel caso specifico la genesi qual è stata?

"Sapevamo che in quella zona c’erano già delle criticità, ci erano giunte voci e segnalazioni in tal senso. Per questo monitoravamo l’area con passaggi frequenti. Evidentemente tutto ciò non bastava. Poi c’è stato un input importante che ci ha spinto a cambiare passo".

Cioè?

"La pubblicazione di un vostro servizio, sul Carlino, su quanto accadeva lì. Un report fedele e onesto della criticità. Così ho voluto capire personalmente l’entità del fenomeno. Come sono solito fare ho deciso di andarci di persona in via Oberdan nella piazzetta della scuola e nei dintorni. Ho preso visione delle frequentazioni, ovviamente in orari extrascolastici. Vedendo con i miei occhi il panorama ho capito che oltre ai pericoli arrecati ai bambini delle Faiani c’era il nodo delicato dei residenti. Ho potuto, inoltre, appurare di persona, come questi gruppi di giovani agitati avessero scelto un posto ideale per loro, riparato, dotato di vie di fuga".

Successivamente come vi siete mossi?

"Dopo l’osservazione e l’ascolto delle voci che avevamo raccolto siamo passati alle vie di fatto. Se prima ci eravamo limitati a dei passaggi, seppure costanti, quotidiani, a quel punto era necessario fare altro. Non bastava più farsi vedere".

Un salto di qualità?

"Esatto, la presenza è diventata costante e sono iniziate le identificazioni, diventate poi pressanti. Si è stabilita una sorte di presidio. Nei punti caldi bisogna starci, non andarci solo dopo che arriva una telefonata. Ormai li avevamo messi sotto controllo e alla fine se ne sono andati, come se fossero stati scoperti e non avessero più alcun margine di manovra".

Il concetto di sicurezza è declinabile in tante forme, tra cui c’è anche quella partecipata, è d’accordo?

"Si tratta di una risorsa. Noi in questura siamo molto attenti a qualsiasi fenomeno di insorgente sofferenza nelle zone della città. La sicurezza urbana può essere garantita se ci sono alcune basi, tra cui soprattutto il decoro e la vivibilità. A quanto pare queste due caratteristiche in via Oberdan non erano più garantite e allora siamo intervenuti a modo".

Missione compiuta?

"Diciamo di sì, più o meno in due settimane o poco più. Abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo preposti".