Lotta all’inquinamento, il pannello che mostra la qualità dell’aria

"Oggi la qualità dell’aria in città è buona. Lo dicono i dati proiettati sul pannello esterno, installato da ieri in piazza Cavour". Ida Simonella, assessore uscente al bilancio e candidata del centrosinistra, annuncia sul suo profilo facebook l’entrata in funzione del tanto atteso pannello dove vengono aggiornati i parametri delle emissioni inquinanti nel capoluogo. Un pannello speciale piazzato in piazza Cavour (davanti alle bancarelle della libreria Sonnino) che fa il paio con quello, di minori dimensioni, montato dentro Palazzo del Popolo come disposto dal Pia, il Piano contro l’inquinamento della città coordinato dal professor Floriano Bonifazi.

Ci sono voluti mesi per reperire la ditta e i materiali in grado di poter piazzare quel pannello e il fatto che sia stato montato adesso ha sollevato qualche polemica sulla tempistica pre-elettorale. Nel post pubblicato ieri la Simonella ‘mostra i muscoli’ e aggiunge: "Sul pannello sono fornite indicazioni sui componenti emissivi per le successive 48 ore, secondo un modello previsionale costruito con il progetto PIA. Queste indicazioni sono già disponibili da tempo sul sito Ancona Respira e sul pannello installato presso la sede del Comune. Il livello di qualità dell’aria è espresso con diversi colori: a ognuno corrispondono anche consigli sui comportamenti da tenere".