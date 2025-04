Lotta allo spaccio, arrestato pusher di cocaina

Da Chiaravalle a Senigallia per spacciare cocaina, ma i movimenti del 50enne operaio albanese non sono sfuggiti ai carabinieri di Senigallia che lo hanno rintracciato nella sua abitazione di Chiaravalle dove viveva solo. La movida della spiaggia di velluto è sotto i riflettori delle forze dell’ordine che hanno messo in atto una vera e propria task force: tolleranza zero su spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, somministrazione di alcolici ai minori, ma anche sul rispetto delle norme che regolano il pubblico spettacolo. Martedì, l’ultimo colpo allo spaccio da parte dei carabinieri di Senigallia coordinati dal capitano Felicia Basilicata è arrivato dall’arresto del 50enne pusher albanese.

L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per analoghi reati, dopo un’articolata attività d’indagine e diversi servizi di osservazione. La sua abitazione è stata perquisita, durante l’operazione i militari hanno rinvenuto circa 80 grammi di cocaina, in parte era stata già suddivisa in dosi e un bilancino di precisione e del materiale utilizzato per il confezionamento. Pronti c’erano i ritagli di cellophane con i quali normalmente si incartano le "palline" da spacciare. Oltre alla droga, gli uomini dell’Arma hanno sequestrato mille euro, soldi probabilmente frutto dell’attività di spaccio. Il 50enne, ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, dovrà rispondere all’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività del pusher veniva svolta prevalentemente sulla costa, su di lui hanno acceso i riflettori i carabinieri della stazione di Senigallia a cui non sono sfuggiti i movimenti del 50enne.

Controlli che verranno intensificati in occasioni di festività e grandi eventi. Attenzionati dalle forze dell’ordine ci sono i luoghi abitualmente frequentati durante la Movida, ma anche numerosi locali affollati durante l’ora dell’aperitivo, frequentati per lo più da over 30. Una forbice che si allarga in vista della stagione estiva quella dei locali da controllare: sono infatti già partite le prime feste all’ora dell’aperitivo in alcuni chalet del lungomare. Da questo week-end serrande alzate per tutti i bar e ristoranti presenti nei sedici chilometri di lungomare della spiaggia di velluto. I controlli continueranno ad interessare anche il centro storico dove si svolgeranno la gran parte degli eventi presenti nel cartellone estivo.