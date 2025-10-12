Lotta allo spaccio e alle truffe: riconoscimenti ai carabinieri

Premiati i militari meritevoli del Comando provinciale. A conferire i riconoscimenti il comandante della Legione Carabinieri di Ancona, generale di brigata Nicola Conforti, in una cerimonia alla Caserma Cortecci. Tra gli encomiati il vicebrigadiere Antonello Canzio e il carabiniere scelto Giacomo Romagno dell’aliquota Radiomobile di Jesi, per l’operazione antidroga dell’agosto 2024 culminata con l’esecuzione di un’ordinanza cautelare per 12 indagati e il sequestro di ingenti quantità di hashish e cocaina. Elogi per il luogotenente carica speciale Antonio Saracino e il luogotenente Simone Conti, comandante e vice della Stazione di Ancona principale, per l’opera di merito in favore della cittadinanza e le indagini per reati come le truffe agli anziani, nonché per i militari delle Sezioni investigative scientifiche del Reparto operativo (i marescialli capo Maurizio Sticchi e Paolo Manfrini, il vicebrigadiere Juri Perazzi) per l’elevato livello di professionalità con cui hanno condotto interventi complessi sulle scene dei crimini (come l’ultima a Loreto). Dal comandante della Legione Calabria, un compiacimento al capitano Felicia Basilicata, comandante di Senigallia, per l’efficace azione nel precedente incarico al Nucleo investigativo di Catanzaro.