Lotta allo spaccio Pistola, cocaina e hashish: arrestato boss dei pusher

di Marina Verdenelli

Per nascondere la droga aveva utilizzato un’automobile, parcheggiata in un cortile condominiale e intestata ad un morto. L’aveva messa dentro un fanale e sotto la batteria del veicolo. Lo stratagemma non è servito ad un 43enne albanese che sabato è stato arrestato dalla Squadra mobile, la sezione antidroga. In suo possesso è stata trovata anche una pistola calibro 9, completa di cartucce, con proiettili potenziati perché avevano l’ogiva (la parte superiore) a testa cava, molto in uso tra la malavita organizzata e in grado di espandersi una volta entrata in corpo e in grado di provocare sofferenze atroci e anche la morte sicura. Per la polizia l’uomo sarebbe un pezzo grosso dello spaccio della provincia dorica, quello in grado di rifornire una rete di spacciatori al minuto e in tutto il territorio, dalla costa al suo hinterland.

Il blitz degli agenti, diretti dal capo della Mobile, Carlo Pinto, è scattato sabato mattina, a Falconara, la città dove l’albanese, che fa il rivenditore di auto, vive. Con l’aiuto dei cani antidroga sono stati trovati in possesso del 43enne quasi mezzo chilo di hashish e circa tre etti di cocaina purissima, oltre alla pistola. L’arma era nascosta dentro l’auto usata dall’albanese. Una pistola clandestina, con matrice abrasa, completa di caricatore rifornito con 7 cartucce calibro 9, potenziate, e altre 14 cartucce di scorta. In casa aveva 450 euro, ritenuto il ricavato degli ultimi spacci conclusi.

L’albanese, già noto alle forze dell’ordine per precedenti per droga, estorsione, evasione e resistenza a pubblico ufficiale, è stato portato in carcere con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio e possesso di arma clandestina. Domani ci sarà la convalida davanti al gip, in tribunale. La sua difesa è affidata all’avvocato Vando Scheggia. L’arrestato probabilmente non si avvarrà della facoltà di non rispondere. La pistola era sotto il sedile lato guida della sua vettura e sarebbe servita per intimidire i pusher acquirenti e i rivali, assicurandosi così il monopolio dello spaccio. La droga era in un veicolo non suo, intestato ad un defunto. La cocaina era suddivisa in sette involucri, l’hashish in quattro panetti.