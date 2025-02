Lotta allo spaccio: scattano due arresti

Due operazioni distinte contro lo spaccio di sostanze stupefacenti hanno prodotto, nelle scorse ore, altrettanti arresti tra le città di Chiaravalle e Jesi. Arresti operati dai carabinieri delle rispettive zone, che hanno rinvenuto numerose dosi di hashish e cocaina.

Il primo intervento è stato effettuato mercoledì pomeriggio a Chiaravalle, quando i militari della locale Stazione, in occasione di un servizio di controllo del territorio, hanno intercettato un 22enne di origine albanese, senza dimora e già noto alle forze dell’ordine, mentre percorreva la Strada provinciale 76 a bordo di un’autovettura che non era di sua proprietà.

Proprio negli attimi del controllo, il giovane ha manifestato un atteggiamento sospetto. Tanto sospetto, quanto che gli uomini dell’Arma hanno voluto vederci più chiaro, scegliendo di approfondire le ricerche.

E in effetti, in seguito alla perquisizione del veicolo, sono state infatti recuperate 10 dosi di cocaina, che il ragazzo di 22 anni aveva occultato all’interno dell’abitacolo del mezzo sul quale viaggiava.

Lo stesso 22enne, quindi, è stato tratto in arresto ed è stato trattenuto nella camera di sicurezza, in attesa della direttissima che è stata celebrata presso il Tribunale di Ancona.

Una simile situazione si è verificata, a distanza di pochi minuti, ma nel territorio di Jesi. Durante un servizio perlustrativo, i militari della Sezione Radiomobile hanno notato dei movimenti loschi nei pressi dell’abitazione di un 40enne del posto, accertando prontamente che lo stesso avesse appena ceduto una dose di cocaina e 10 grammi di hashish ad un ragazzo, fermato subito dopo.

I carabinieri jesini hanno dunque effettuato la successiva perquisizione domiciliare in casa dell’uomo ed è emerso che, nell’abitazione dell’indagato, erano custoditi altri 4 grammi circa di cocaina e altri 30 grammi di hashish, oltre ad un bilancino elettronico di precisione, al materiale per il confezionamento della droga e la suddivisione in dosi, nonché l’ingente somma di 1.500 euro in contanti, considerata dai militari quale possibile provento dell’attività di spaccio.

In questo caso l’uomo di 40 anni è stato arrestato ed è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al giudice per le indagini preliminari. Tutto lo stupefacente sequestrato, a quel punto, è stato inviato al laboratorio per le analisi delle sostanze stupefacenti del Comando provinciale di Ancona, al fine di effettuare le dovute analisi qualitative e quantitative.