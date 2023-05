Lotta contro la sclerosi "Il mio corpo è fermo Ma ora la mia mente è più consapevole"

"Non la posso chiamare felicità ma nella sfortuna mi sento fortunato perché grazie alla malattia che mi ha quasi completamente bloccato il corpo la mia mente è più consapevole: ho il tempo di riflettere mentre prima preso dalla vita quotidiana agivo spesso in maniera meccanica". A parlare è Luca Pigliapoco di Monte San Vito che 25 anni fa, a soli 34 anni, ha scoperto di avere la sclerosi multipla che oggi gli imprigiona il corpo. Vive da oltre 12 anni nella struttura di Loreto Abitare il tempo, è su una carrozzina e riesce a muovere solo una mano, ma la sua mente è lucidissima.

Luca, come ha scoperto la malattia?

"Avevo difficoltà nella movimentazione di una gamba. Ricordo come fosse ora quel 13 luglio del 1998 quando l’ospedale di Torrette mi ha diagnosticato una sospetta demielizzazione, confermata poco dopo dal neurologo di Bologna. Praticamente è come se una persona avesse paura dei ladri allora si arma di pistole, proiettili e bombe e poi gli scoppia tutto in casa. Il sistema nervoso viene attaccato da quello immunitario che non riconosce più gli amici".

Come si è evoluta la malattia?

"Fino al 2007 camminavo con diversi ausili, poi in seguito ad una caduta mi sono ferito alla testa e ho capito che non era più il caso di cercare di oltrepassare i miei limiti. Mi sono seduto in carrozzina, non è stato facile accettarlo ma in questi 25 anni ho sempre cercato di lottare, non mi sono mai chiuso in me stesso. Già dall’inizio mi iscrissi all’Aism per avere un confronto con chi aveva la mia stessa malattia".

Dove trova la forza per andare avanti ogni giorno?

"Ho scelto di stare in questa struttura dove mi sento a casa e ho incontrato diversi amici, fratelli e un’amica speciale. Tante persone che hanno visto cambiare la loro vita in pochi secondi. Come il mio grande amico Sergio Bonanno, paralizzato dopo un tuffo in piscina e poi deceduto. La nostra era una storia da ‘Quasi amici’ ma con protagonista non una ma due persone con disabilità".

Si mormora che qui abbia trovato anche una fidanzata.

"Dicono che nutro un affetto per lei. E’ Gloria, una donna molto bella che aveva un bar ad Ancona. Un ictus le ha cambiato la vita. Lei non beveva, non mangiava e stava troppo al sole, ha subito diversi ricoveri fino a che le ho detto: ‘Non sarà il caso di cambiare atteggiamento se non vuoi finire prima del tempo la tua vita?’. Ora è lei che quando sono vicino alla finestra mi dice di spostarmi dal sole".

E poi ha trovato un fratello?

"Sì, un fratello acquisito è Giordano Turchi, è stato infermiere in dialisi a Torrette per quarant’anni e di sofferenza ne ha conosciuta tanta. Tramite mio padre mi è venuto a trovare ed è diventato per me un fratello. Mi ha accompagnato per l’infusione di staminali a Terni, cinque anni fa. Abbiamo fatto 14 viaggi, una persona ineguagliabile. È spesso qui con me".

Perché ha deciso di vivere nella struttura di Loreto?

"Perché la conoscevo sapevo che era come una casa e non volevo dipendere dai miei genitori a cui sono molto legato".

Il suo sogno oggi?

"Trovare una nuova luce, una speranza di migliorare o quantomeno non peggiorare la mia condizione. Sono consapevole anche di eventuali effetti collaterali ma mi dico sempre che devo tenere il semaforo sempre verde perché con il rosso non si parte più".

Cosa pensa del suicidio assistito, di chi imprigionato nel corpo decide di porre fine alla propria vita?

"Io credo nella libertà e ho ricevuto un’educazione volta ad evitare giudizi. Detto questo credo che essere negativi e piangersi addosso serva davvero a poco".

Sara Ferreri