L’ottimismo delle imprese si raffredda. La percezione economica peggiora

L’ottimismo delle imprese italiane si raffredda. Secondo l’ultimo sondaggio condotto dalla Banca d’Italia, nel quarto trimestre del 2024 la percezione sulla situazione economica generale del Paese è notevolmente peggiorata. Il 30% delle aziende intervistate ha espresso un giudizio negativo, in netto aumento rispetto al 21% del trimestre precedente. Solo un esiguo 5% segnala un miglioramento, in calo rispetto al 6% precedente.

Questo deterioramento del sentiment è diffuso in tutti i settori economici e riflette un indebolimento generalizzato della domanda, in particolare di quella estera e nel comparto dei servizi. Le imprese lamentano incertezze sul piano economico e politico, esprimendo preoccupazione per le politiche commerciali a livello internazionale.

Nonostante il pessimismo crescente, le aziende italiane non sembrano intenzionate a rallentare gli investimenti. Anzi, la Banca d’Italia rileva una previsione di espansione degli investimenti per la prima metà del 2025. Un elemento positivo emerge sul fronte del credito: le condizioni di accesso rimangono stabili e la liquidità delle imprese è considerata soddisfacente. Inoltre, la maggior parte delle aziende ha dichiarato di non prevedere variazioni nella propria forza lavoro. Per quanto riguarda i prezzi, la crescita si è stabilizzata a livelli contenuti nei settori dei servizi e dell’industria, mentre è in diminuzione nel comparto delle costruzioni, pur rimanendo più alta rispetto agli altri.

Bankitalia evidenzia un calo delle aspettative sull’inflazione al consumo su tutti gli orizzonti temporali, con previsioni di aumenti salariali moderati nei prossimi 12 mesi.