L’Otto Comuni ricomincia da Migliaro, dopo lo stop del 2020 per la pandemia

Tutto pronto per la 47esima edizione del trofeo ‘Otto Comuni’. Un appuntamento podistico su strada che ritorna dopo l’ultima edizione del 2020, conclusasi anzitempo con la gara di Migliaro per lo stop imposto dall’inizio dell’emergenza pandemica. Il primo appuntamento sarà proprio domenica 8 gennaio a Migliaro in piazza XXV Aprile con ritrovo dei partecipanti dalle 8. Il programma con le partenze differenziate per distanza, che varrà per ogni singola tappa del trofeo, sarà alle 9,40 per le categorie primi passi, pulcini ed esordienti sulla distanza di 500 metri, alle 9,50 ragazzi e cadetti che percorreranno 1500 metri e infine alle 10 partiranno insieme gli adulti femminili e maschili sulla distanza di 6 km. Il calendario completo del trofeo ‘Otto Comuni’ inizierà appunto nel mese di gennaio con quattro tappe l’8 a Migliaro, poi il 15 a Mezzogoro, il 22 a Formignana, mentre il 29 a Jolanda di Savoia, gara jolly dopo i punti varranno doppio. La quinta e ultima tappa si terrà a Copparo il 2 febbraio, dove si svolgeranno le premiazioni finali. La storica manifestazione Uisp Ferrara è nata nel 1975 da un’idea dell’allora presidente del gruppo Oras Copparo Ivano Rossoni, che insieme all’amico Alberto Zanetti e Arci Uisp Ferrara.

Una manifestazione pensata con l’intento di promuovere e far crescere l’attività podistica in quelle zone dove da poco si era iniziato ad organizzare gare podistiche, mentre in città ormai questa disciplina era ormai consolidata. Fu così che prese vita il trofeo (allora) dei quattro comuni (Copparo, Formignana, Migliarino e Codigoro), che si correva in concomitanza con il trofeo ‘Città di Ferrara’ di corsa campestre. Visto il successo della prima edizione, conclusasi nel 1976 con le premiazioni a Copparo, il trofeo divenne dei sei comuni fino a diventare nel tempo l’attuale otto. Erano gli anni del boom podistico, dove si contavano fino a quasi mille podisti e le tappe erano anche dieci nella provincia ferrarese. Da allora molte cose sono cambiate e i numeri sono certamente inferiori, ma il trofeo ‘Otto Comuni’ è continuato ad essere molto partecipato dai podisti. Le premiazioni saranno sempre in base alla categoria e i premiati saranno i primi tre delle stesse, inoltre, anche nell’edizione 2023 avrà la speciale classifica del ventiquattresimo ‘giro degli Otto Comuni’ che premierà i primi e le prime tre in base alla miglior somma dei tempi di tutte le sei prove.

Mario Tosatti