Lovascio alla ricerca della verità

Due personaggi si incontrano in una casa sperduta in mezzo alle montagne d’Abruzzo. Michele, questo il nome del primo, bussa alla porta; Franco, l’altro personaggio, va ad aprire e si ritrova con una pistola puntata addosso. Ha inizio un processo arbitrario che sembrerebbe assumere tutti i toni di un tentativo di giustizia privata, con l’intenzione di riportare a galla una storia di stupro avvenuta quindici anni prima a Palermo. I due uomini precipitano in un vortice di ricordi, mezze parole, cose non dette, menzogne e verità apparenti.

La ricerca della verità affonda nell’incertezza, nell’ambiguità e nell’impossibilità di definire contorni certi. Michele e Franco, questi i loro nomi, sono chi dicono di essere? Ecco in sintesi ‘Calascibetta 44’, spettacolo che va in scena questa sera (ore 21) al Teatro Panettone nell’ambito della rassegna "Made in Marche".

Protagonisti sono Antonio Lovascio e Hermann Sferlazza. Lo spettacolo, che ha riscosso grande consenso di pubblico, ha anche ricevuto la Menzione speciale al Premio drammaturgico internazionale ‘Carlo Annoni’, la cui cerimonia di premiazione si è svolta al Piccolo di Milano in occasione della ventesima edizione del ‘Festival Internazionale delle Drammaturgie’. Antonio Lovascio, attore, regista e drammaturgo, si è formato e ha lavorato con artisti come Dario Fo, Franca Rame, Lino Capolicchio, Saverio Marconi, Giorgio Barberio Corsetti, Francesco Niccolini e Dacia Maraini. Nel 2007 ha vinto il premio nazionale di drammaturgia Torneo Applausi con il testo "Immi-Grati?". La Provincia di Ancona gli ha conferito il cavalierato giovanile per i migliori talenti under 35, sezione spettacolo. Nel 2015 ha vinto il premio nazionale di drammaturgia La Riviera dei Monologhi, con il testo "Alda Merini – i beati anni dell’innocenza".

Nel 2016 ha vinto il premio nazionale di drammaturgia La Riviera dei Monologhi per il teatro di impegno civile con lo spettacolo ‘Viva Falcone’. Hermann Sferlazza ha lavorato in teatro portando in scena Euripide, Cechov, Pirandello, Pinter, Bulgakov. In televisione ha partecipato alla docufiction "Città criminali" su La7 e ad "Amori criminali" su Rai 3. Dal 2010 insegna recitazione presso scuole, università, comunità penali minorili e strutture ricettive. Il costo del biglietto è di 12 euro (ridotto 10 euro, 8 euro per gli studenti). Biglietti in vendita alla Casa della Musica in corso Stamira (071 202588), aperta dalle ore 9 alle 12:30 e dalle 15 alle 19:30, e online su www.vivaticket.com e www.amatmarche.net/biglietterie.