Lube Sconfitta pesante, l’attacco non va

ALLIANZ

3

CUCINE LUBE CIVITANOVA

0

ALLIANZ : Porro 2, Louati 7, Schnitzer 5, Reggers 18, Kaziyski 12, Caneschi 6, Zonta 0, Catania (L), Barotto 0, Piano 0, Gardini 0, Otsuka (L). N.E. Staforini. All. Piazza

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Bottolo 11, Gargiulo 9, Lagumdzija 3, Hossein Khanzadeh 3, Chinenyeze 4, Boninfante 1, Bisotto (L), Loeppky 4, Orduna 0, Balaso (L), Nikolov 0, Dirlic 6, Tenorio 0. N.E. All. Medei

Arbitri: Zanussi, Lot, Venturi.

Parziali: 25-20, 25-18, 25-22.

Brutta battuta d’arresto per la Lube Civitanova che incappa nella prima sconfitta stagionale in campionato. I biancorossi vengono sconfitti con un netto 3-0 in casa dell’Allianz Milano, incappando in una giornata totalmente da dimenticare. I locali dominano al servizio (8 ace complessivi), mettendo ko una Lube in fase di rodaggio.

Dopo i primi scambi in equilibrio è Milano a prendere le redini: un break di 5-0 condotto da Reggers lancia i padroni di casa sul 7-2. La Lube prova a reagire con il sevizio di Poriya Hossein che suona la carica per i cucinieri, ma alcuni errori in ricezione consentono a Milano di tenere la testa avanti sul 10-7. Al match si iscrive anche Lagumdzija e la Lube torna a essere efficace in attacco: l’opposto turco corona la rimonta e impatta a quota 11.

L’inerzia passa nelle mani degli ospiti che continuano a martellare e cavalcano il contro-break: Chinenyeze svetta a muro, Poriya Hossein colpisce nuovamente al servizio ed i cucinieri volano sul +2. Milano sembra alle corde, ma con il solito Reggers riesce a rimettersi in linea di galleggiamento, firmando un parziale che ribalta ancora la situazione. Civitanova si ferma sul più bello e cede di schianto, con l’Allianz che si aggiudica il parziale d’apertura sul 25-20.

Nel secondo set si torna a giocare sul punto a punto, con Gargiulo e Bottolo che rispondono a tono alle iniziative di Kaziyski e Reggers. Le squadre procedono a braccetto fino al 9-9, poi è un’accelerazione di Milano a creare il primo gap. La Lube è poco precisa in attacco e non riesce a trovare le contromisure difensive: i padroni di casa ne approfittano, volando fino al 18-13 e conservando il gap. I biancorossi non trovano la chiave di volta ed anche il secondo set termina in favore dei milanesi con l’ace di Porro (25-18).

Con le spalle al muro i cucinieri provano a reagire nel terzo set, mettendo la testa avanti sul 7-8 con due muri di Loeppky e l’ace di Boninfante. La Lube inserisce l’ex Dirlic ed allunga con Loeppky in diagonale, ma Milano non molla e con l’ennesima ottima serie al servizio impatta a quota 18. Si procede fianco a fianco fino agli scambi finali: Reggers piazza l’ace su Loeppky, allungando poi sul 24-21 con un contrattacco. A regalare il 3-0 a Milano ci pensa poi il servizio di Tenorio che condanna Civitanova.