Lube, stagione salvata dalla Challenge Cup. Tanti gli addii e si punta ancora sui giovani

Un finale da Lube. I biancorossi di Civitanova hanno saputo chiudere la stagione calando un bel poker di vittorie, l’ultima sabato a Verona che è valsa il quinto posto nella SuperLega 2023-2024, dunque la qualificazione alla prossima Challenge Cup. Una kermesse affrontata dai cucinieri una sola volta nella storia, nel 2010/11, con tanto di cavalcata e coppa in bacheca grazie al successo in finale contro Smirne. Non era e non è la competizione che si sognava e si sognerà di disputare dopo decenni di Champions, gli stessi giocatori a Verona sabato hanno sottolineato come la stagione rimanga deludente, ma almeno si è salvato il salvabile e Civitanova avrà una seppur piccola vetrina europea.

Magari con tanto ripescaggio in coppa Cev. Una Lube che si è improvvisamente ripresa quando sembrava mentalmente già in vacanza, tanto più dovendo fare i conti con uno stato d’animo depresso dopo l’eliminazione dalla lotta scudetto, gli addii ufficiosi di parecchi giocatori e pure dimissioni a sorpresa, presumibilmente indotte, di Blengini. Invece dopo la sconfitta d’esordio proprio contro Verona subendo muri a raffica, la Lube che era stata affidata a Giannini ha ritrovato qualità, orgoglio e probabilmente anche piacere di giocare nonostante infortuni di Nikolov e Diamantini e acciacchi vari (sabato Bottolo ha giocato con una coscia fasciata).

Proprio tre atleti che lasceranno Civitanova, ovvero De Cecco (Modena), Yant (Zenit San Pietroburgo) e Anzani (anche lui Modena?) hanno spinto la Lube al blitz 1-3, il cubano con una prova stellare in attacco e in servizio. La nuova Lube sarà giovane e senza di loro, molto probabilmente impossibilitata a vincere subito ma se manterrà questo spirito sarà sicuramente apprezzata da tifosi e media. Ieri a pranzo c’è stato un pranzo tutti insieme sul lungomare sud anche per congedarsi visto che a breve molti atleti partiranno per le nazionali.

Poco prima il direttore generale Corneo aveva usato queste parole sui social: "Piccole grandi soddisfazioni e, comunque, materia su cui riflettere e imparare, anche alla mia età. Tempo di ringraziamenti: alla squadra tutta che ha onorato la maglia e in particolare ai tanti che erano ai saluti finali a vedere dopo ma ci hanno messo di cuore. Allo staff guidato da un sorprendente Giannini che meriterebbe tanto, si è calato nel ruolo giusto in un amen. A Chicco Blengini che ci ha dato sempre tutto se stesso e avrebbe meritato di raccogliere il frutto del suo lavoro. Alla Lube che ci supporta sempre al massimo e ci sprona ad essere vincenti. Grazie ai nostri tifosi che bisogna capire anche quando la delusione soffoca l’entusiasmo. Grazie a tutti. Mi avete regalato ieri una serata speciale che non dimenticherò".

Andrea Scoppa