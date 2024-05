Luca Bizzarri dal podcast al teatro

È affidata a Luca Bizzarri la conclusione della stagione del Teatro Pergolesi di Jesi, nata dalla rinnovata collaborazione tra la Fondazione Pergolesi Spontini, il Comune e l’Amat. Il popolare comico e attore questa sera (ore 21) porterà in scena "Non hanno un amico", spettacolo da lui stesso scritto insieme a Ugo Ripamonti, ispirato all’omonimo podcast che sta riscuotendo un grande successo. Esattamente come nel podcast, nato per raccontare la campagna elettorale e portato avanti grazie a una media di cinquantamila ascolti giornalieri e un milione di streaming al mese, ma con tutte le possibilità di approfondimento e ‘godimento’ del contesto teatrale, al centro di "Non hanno un amico" c’è la comunicazione politica dei nostri tempi, i fenomeni social, i costumi di un nuovo millennio confuso tra la nostalgia del Novecento e il desiderio di innovazione tecnologica e sociale. Con tutta la sagacia della sua satira Bizzarri porta gli spettatori a ridere di loro stessi, delle loro debolezze e dei loro tic. Un racconto in cui il pubblico si riconosce e si riflette come in uno specchio. Uno specchio che all’inizio potrebbe sembrare ‘deformante’, ma che in realtà, a guardarlo bene, restituisce quell’immagine che troppo spesso ci rifiutiamo di vedere. Nel foyer del Teatro Pergolesi sarà possibile acquistare il libro "Non hanno un amico", e al termine dello spettacolo Luca Bizzarri sarà a disposizione per il firmacopie. Bizzarri è noto al grande pubblico soprattutto come ‘partner’ di Paolo Kessisoglu nella premiata coppia Luca e Paolo, protagonista in televisione e sul grande schermo. Tra le tante trasmissioni televisive di cui sono stati protagonisti, basti ricordare "Le Iene", "Scherzi a parte", "Mai dire gol" e "Quelli che il calcio". Molto apprezzati i loro interventi satirici a "Di martedì", talk show politico condotto da Giovanni Floris su La7. Forse non tutti sanno che nel 2017 a Bizzarri è stata affidata dal Comune di Genova e dalla Regione Liguria la presidenza della Fondazione Culturale del Palazzo Ducale di Genova, incarico che ha ricoperto fino al 2022. Ben nota è anche la passione calcistica di Bizzarri per il Genoa, squadra che cita spesso durante le sue esibizioni. I biglietti di platea e dei palchi sono esauriti. Restano a disposizione quelli del loggione (12 euro), in vendita al botteghino del teatro a partire dalle 20 (per informazioni 0731 206888). La produzione dello spettacolo è di ITC2000.