Luca come Nicola, vittime del destino

E’ il giorno dell’estremo saluto in centro a Sirolo. Dalle 10.30 la salma del giovanissimo Luca Isidori farà ingresso nella chiesa di San Nicola della sua cittadina per la celebrazione dei funerali. A nulla sono valse le preghiere, gli sforzi medici a Torrette, il 16enne è morto lunedì pomeriggio dopo tre giorni di agonia. Fatale l’incidente dello scorso venerdì sera in via del Conero a Numana quando, in sella al suo scooter, si è scontrato con una jeep guidata da un 65enne del posto. Le sue condizioni erano già critiche quando è arrivato all’ospedale di Torrette. Una tragedia "fotocopia" rispetto a quella che scosse la vicina Osimo nel marzo 2016. A Passatempo Nicola Solustri, allora 17enne, cadde dalla sua moto mentre tornava a casa. Entrambi erano portieri di calcio di talento, amati e rispettati da tutti in campo. Proprio dall’associazione che porta il nome dell’osimano, nata a seguito della sua morte e si occupa dei disturbi dell’attenzione e dell’apprendimento, arriva il messaggio di cordoglio alla famiglia di Luca: "L’associazione esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Isidori per la prematura scomparsa del giovanissimo Luca. Ci sentiamo di portare il nostro cordoglio", dice Andrea Solustri, il padre dell’osimano scomparso. Isidori ha donato i suoi organi, grazie all’ok dato dai genitori Maurizio e Caterina il ragazzo vivrà in altre persone in lista di attesa per un trapianto in diverse località d’Italia. L’ultimo gesto d’amore, straordinario e disinteressato, di una famiglia che ha perso il dono più grande. Lo stesso gruppo comunale dell’Aido afferma: "Ci stringiamo accanto alla famiglia di Luca. Non ci sono parole per esprimere lo sconcerto di fronte a questa tragedia. Possiamo solo dire grazie a Caterina e Maurizio , che in un momento di così immenso dolore hanno trovato il coraggio, la forza e la generosità nel dare il consenso al prelievo degli organi". I suoi compagni di classe all’istituto superiore anconetano Vanvitelli Stracca di Ancona assieme alle insegnanti e ai ragazzi dell’Atletico Conero per cui giocava a calcio, in divisa, si sono dati appuntamento in chiesa per l’ultimo saluto. Tutto lo sport anconetano è in lutto e continuano a giungere alla famiglia tantissimi messaggi dalle società di calcio e non solo. Ad esempio la asd Portuali calcio Dorica commenta: "Non troviamo parole che possano colmare questo enorme vuoto, dopo la prematura scomparsa di Luca. Alla famiglia e al club per il quale era tesserato possa giungere il nostro caloroso abbraccio in queste ore di profondo dolore". In tanti hanno pregato fino all’ultimo ma il ragazzino è entrato in coma già la notte di venerdì quando le sue condizioni sono peggiorate. Le possibilità di poterlo riabbracciare erano flebili ma, nonostante la più tragica delle consapevolezze, tutti hanno cercato di non perdere la speranza. A Sirolo oggi sarà lutto cittadino.

Silvia Santini