"Luca, la tua classe non ti dimenticherà mai"

di Silvia Santarelli

La ‘5 B accoglienza’ non dimentica Luca Bergamaschi nella ricorrenza dei 100 giorni all’esame. I compagni di classe si sono dati appuntamento ieri, quando dopo aver indossato la maglietta commemorativa preparata per festeggiare la tradizionale data dei 100 giorni all’esame di Maturità, hanno voluto far visita a Luca Bergamaschi, il loro compagno deceduto il 21 maggio 20022 in un incidente a Ostra, al cimitero ‘Le Grazie’ di Senigallia. Insieme a loro c’era anche mamma Lella, a cui gli amici di Luca sono rimasti sempre molto vicini. Un giorno che Luca, come tutti i ragazzi della sua età, avrebbe avuto il diritto di vivere: "100 giorni alla maturità, tutti i tuoi amici ’la 5 B accoglienza’ Luchino é qua con te vita mia – le parole della mamma affidate a un post su Facebook –, abbiamo firmato le magliette. La mamma ha firmato per te, perché tu farai sempre parte di loro. Farai l’esame con ogni uno di loro, sarai lì presente, la mamma lo sa. Dio perché non hai permesso al mio bambino di vivere?" Una foto di gruppo scattata tutti insieme, davanti alla lapide di Luca, a dimostrare che lui è ancora parte di quella classe. Quella di ieri è stata una giornata di festa per tutti gli studenti che frequentano la quinta superiore, che si sono dati appuntamento in centro storico, ma anche sul lungomare per poi festeggiare insieme al Mamamia. I carabinieri della compagnia di Senigallia hanno effettuato un servizio antidroga con l’ausilio del Nucleo Cinofili di Pesaro. Sono stati impegnati 10 militari che hanno effettuato accertamenti nel campus scolastico, in alcuni luoghi del centro della città, ma anche presso la discoteca Mamamia, dov’era in corso la festa per i 100 giorni all’esame. Nel corso degli accertamenti i carabinieri hanno rinvenuto due spinelli e una dose di cocaina, entrambi abbandonati in luoghi pubblici che sono stati sequestrati a carico di ignoti. Droga che i giovani, alla vista di cani e carabinieri, potrebbero aver abbandonato per evitare di essere sorpresi con la sostanza stupefacente addosso. Una vera e propria task force quella messa in piedi dalle forze dell’ordine per arginare il fenomeno dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche dell’abuso di sostanze alcoliche. Controlli che ormai da tempo interessano le aree abitualmente frequentate da studenti e che in passato sono stati allargati anche alle aule scolastiche.