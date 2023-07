Luca Orciani, 100 e lode alla Maturità, "Disciplina e curiosità, il segreto per raggiungere il massimo"

Luca Orciani è uno dei quattro cervelloni che il Carlino ha intervistato. Anche lui, come Gaia, ha scelto l’opzione Cambridge del Savoia Benincasa, ma l’indirizzo è lo scientifico. "Prendere un 100 e lode alla maturità significa ricevere un alto riconoscimento per il lavoro fatto durante l’intera durata della scuola superiore. Tale valutazione si ottiene non solo impegnandosi in modo costante negli anni, ma è anche importante maturare una forte passione per la conoscenza. Il binomio disciplina e curiosità è sicuramente ciò che mi ha guidato nel percorso scolastico. Però, la scuola non dovrebbe costringere i giovani ad un sistema di ‘valutazioni e ricompense’, come, invece, spesso accade. I docenti devono accompagnare gli studenti nel loro personale percorso di scoperta, e se questi ultimi ne resteranno meravigliati, allora il docente potrà dirsi soddisfatto". Idee chiare e linguaggio forbito, Luca sembra valere molto di più di una lode: "Solo dopo le ottime valutazioni delle prove di italiano e matematica, ho capito che avevo un’elevata probabilità di raggiungere il massimo". Nei prossimi mesi, Orciani si trasferirà a Milano, al politecnico, per tentare di inseguire il suo sogno, studiare ingegneria biomedica: "Spero di trovare un ambiente stimolante e coinvolgente, in cui poter crescere e studiare. Ma per il momento mi dedicherò a viaggi, alle giornate al mare, alle serate con amici e a tanta spensieratezza. Il segreto e il consiglio che vorrei dare ai futuri maturandi è quello di fare schemi. Iniziate subito, da settembre e vedrete che arriverete avvantaggiati alla maturità".