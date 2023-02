Luca Paolorossi ritorna al festival di Sanremo Una nuova collezione di abiti presentata con Sgarbi

E’ cominciato il countdown per la 73esima edizione del Festival di Sanremo che si svolgerà da martedì a sabato. Ci sarà anche il buon gusto di Luca Paolorossi, il sarto di Filottrano che sette anni fa, ha vestito gli Stadio, vincitori della 66esima edizione della kermesse. Ultimo discendente di una famiglia di sarti che da più di cento anni realizza abiti su misura per clienti da tutto il mondo, Paolorossi questa volta torna come partner del fondo Virgo village, il Villaggio della musica che ospiterà diverse iniziative musicali e non solo, per esporre gli abiti con cui la band italiana vinse la competizione nel 2016. Inoltre proporrà una galleria fotografica con gli scatti più entusiasmanti dell’incontro con il grande Gaetano Curreri, leader degli Stadio, e tutto il suo gruppo; istantanee che ritraggono la presa misure, l’imbastitura degli abiti e le prove ma anche fotografie emozionanti di Filottrano, nelle Marche, territorio di cui il Sarto delle Star è nativo. Durante la settimana del Festival, presenterà anche la nuova collezione "Paolorossi please" e martedì con Vittorio Sgarbi sarà protagonista di un faccia a faccia dal titolo "Il filo nascosto".