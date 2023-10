Luca Percassi:: "Siamo una famiglia. A noi piace così"

"L’Atalanta è parte integrante della nostra famiglia. Come famiglia Percassi ci piace dare fiducia alle persone che lavorano con noi, del resto la nostra storia parla chiaro: in 13 anni abbiamo avuto solo tre allenatori, Colantuono, Reja e ora Gasperini, con cui siamo all’ottavo anno, sono tutte storie molto belle" ha spiegato in un’intervista alla radio della Lega Calcio Serie A l’ad nerazzurro Luca Percassi. Sottolineando:

"Noi siamo una provinciale, orgogliosi di esserlo, sappiamo cosa siamo e cosa non siamo. Bergamo, come città e tifoseria, è il contesto ideale per lavorare ed esprimerci al meglio”.

"Abbiamo fatto investimenti importanti per cercare di competere. La nostra filosofia è quella di dare sempre il 100%".

Fabrizio Carcano